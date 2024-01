UNO: l'amatissimo gioco di carte torna a soli 7€!

Vero e proprio best seller dello scorso periodo natalizio, UNO è un gioco di carte che, anche al netto degli anni che ha sulle spalle, riesce ancora a far parlare di sé, complice un'immediatezza delle sue regole, ed un divertimento, capaci davvero di calamitare giocatori di tutte le età, o almeno dai 7 anni in su, come stabilito sulla confezione. Parliamo di un gioco che vende ancora tantissimo ma che, specie quando fortemente scontato, riesce ancora ad attirare su di sé una grande attenzione, soprattutto per il suo prezzo sempre molto convincente. E per questo, oggi che il mazzo di carte "standard" (lo specifichiamo perché ormai ne esistono decine di versioni, compresa una dedicata a Super Mario!) è in sconto a soli 7,99€, abbiamo pensato fosse doveroso segnalarvelo!

UNO, chi dovrebbe acquistarlo?

Adatto a chiunque, UNO è un gioco di carte che, grazie alle sue regole semplici ed immediate, e soprattutto al suo prezzo, generalmente già molto contenuto (il prezzo consigliato è di appena 12,99€), riesce ancora oggi a raccogliere tantissimi consensi, riuscendo anche a proporsi come un'opzione "economica", ma decisamente funzionale, alle serate in famiglia o con gli amici, co come piacevole diversivo da portare con sé in viaggio o in vacanza.

Ideale per giocatori di tutte le età, UNO è infatti un classico fatto e finito, presente davvero in moltissime case, e con alle spalle una popolarità che, pure al netto degli anni, pare non avere ancora trovato un freno, riuscendo a tenere testa anche alle più moderne uscite nell'ampi panorama dei giochi di carte o da tavolo.

Giocabile da un minimo di 2 persone, ad un massimo di 10 con un singolo set di carte, UNO è un gioco che fa sempre comodo tenere da parte e che, impressosi ormai nell'immaginario collettivo, non richiede neanche chissà quali premesse per essere subito apprezzato.

Immediato, semplice da imparare, e tremendamente divertente, UNO è un gioco di carte che si fa sempre bene a tenere in casa, e che può tornare utile davvero in qualsiasi circostanza, viaggi inclusi! Per questo, vi suggeriremmo caldamente di approfittare subito dello sconto proposto da Amazon, acquistando questo ottimo gioco al suo prezzo attuale di appena 7,99€!

