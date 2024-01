UNO: la bellissima edizione di Super Mario torna in sconto!

Come vi abbiamo raccontato in un recente articolo (che potrete leggere qui), tra i prodotti più acquistati da voi, nostri amati lettori, nel periodo dedicato ai regali di Natale, c'è stato anche il sempreverde gioco di carte UNO che, anche nella sua versione di base, continua ad essere tra i preferiti di moltissime persone in tutto il mondo. Ebbene, qualora siate tra questi, ma vi andasse di provare anche qualcosa di leggermente differente, vi segnaliamo che, su Amazon, è in sconto in queste ore la particolare edizione del gioco ispirata a Super Mario Bros, completa di regole speciali, e che ora è disponibile a soli 10 euro anziché gli originali 12,99€!

UNO di Super Mario, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa edizione speciale di UNO è ideale sia per gli appassionati del famoso gioco di carte, che qui possono sperimentare una variazione alle regole originali grazie a un set di nuove norme a tema Super Mario, sia per i fan della popolare saga di videogiochi Nintendo che, con questa splendida edizione di UNO, potranno così aggiungere alla loro collezione un prodotto dedicato all'(ex) idraulico più famoso del mondo.

Perfetta per le famiglie che amano trascorrere del tempo giocando insieme, così come per i bambini dai 7 anni in su, questa edizione di UNO si basa, ovviamente, sulle classiche e semplici regole che hanno reso il gioco famoso in tutto il mondo, ma a cui si aggiungono anche nuove regole basate sull'inverso di Mario, con l'introduzione di una carta inedita (la Super Stella), che rende l'esperienza ancora più frenetica e divertente.

Parliamo di un gioco accessibile, frenetico e divertente, che potrebbe essere l'idea giusta per trascorrere in famiglia, o con gli amici, quel che resta di queste ferie invernali, senza considerare l'opzione, ancora validissima, di metterlo nella calza della Befana!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all'acquisto del prodotto, invitandovi ad acquistarlo quanto prima visto che, proprio nel corso della recente stagione di regali, questa specifica edizione era andata velocemente sold out!

