Vi piace leggere? Anche i Kindle sono in offerta alla Festa di Primavera di Amazon!

Se leggere è la tua passione, non c'è niente di meglio che avere una libreria sempre a portata di mano. I Kindle di Amazon sono tra i dispositivi più amati dagli appassionati di libri, grazie alla loro leggerezza, alla tecnologia anti-riflesso e alla lunghissima durata della batteria. E c’è una buona notizia: in occasione della Festa di Primavera di Amazon, anche i Kindle sono in offerta! Un'occasione perfetta per regalarti (o regalare) un ottimo ebook reader che renderà la lettura ancora più piacevole e comoda. Ma affrettatevi, questa promozione si conclude tra poche ore!

I Kindle in offerta alla Festa di Primavera di Amazon!

Nuovo Amazon Kindle (16 GB)

Il nuovo Amazon Kindle (16 GB) è l’ebook reader perfetto per chi ama leggere ovunque. Leggero e compatto, offre uno schermo antiriflesso per una lettura confortevole anche alla luce del sole, un cambio pagina più rapido e un’illuminazione frontale regolabile per adattarsi a qualsiasi ambiente. Con una batteria di lunga durata, ti accompagna per settimane senza bisogno di ricariche frequenti.

Kindle Colorsoft (32 GB)

Il Kindle Colorsoft (32 GB) è l’ebook reader che porta il colore nella tua libreria digitale! Con il suo schermo a colori, ogni pagina prende vita, perfetto per libri illustrati, fumetti e tanto altro. La luminosità frontale automatica si adatta all’ambiente, mentre la ricarica wireless e la batteria a lunga durata offrono il massimo della comodità. Un’esperienza di lettura evoluta, sempre a portata di mano!

Kindle Scribe ( 16GB )

Il Kindle Scribe 2022 da 16GB è il primo Kindle che unisce lettura e scrittura in un unico dispositivo! Con il suo ampio schermo Paperwhite da 10,2” a 300 ppi, offre un'esperienza di lettura nitida e confortevole. Grazie alla penna basic inclusa, puoi prendere appunti, annotare libri e organizzare le tue idee in modo semplice e intuitivo. Perfetto per chi ama leggere, scrivere e creare!

Nuovo Amazon Kindle Scribe (16 GB)

Il nuovo Amazon Kindle Scribe (16 GB) porta la lettura e la scrittura a un nuovo livello! Con il suo schermo ridisegnato dai bordi uniformi, offre un’esperienza ancora più immersiva. Ora puoi scrivere direttamente nei libri e nei documenti, prendere appunti e organizzare le tue idee con facilità. La penna premium inclusa garantisce un tratto fluido e naturale. Elegante nel colore grigio tungsteno, è il compagno perfetto per lettori e creativi!