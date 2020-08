Viaggio last minute? Partono le offerte Smartbox per la fine dell’estate!

L’estate è il periodo migliore per viaggiare e qualora non abbiate ancora programmato le vostre vacanze, o siete appena tornati ma desiderate chiudere in bellezza e godere di un altro paio di giorni di assoluto relax, allora le offerte last minute di Smartbox potrebbero davvero fare al caso vostro! Il portale, infatti, propone occasioni di viaggio dell’ultimo minuto a prezzi davvero vantaggiosi, con diversi tipi di esperienze disponibili, sia per singola persona che per le coppie.

I pacchetti proposti da Smartbox, del resto, sono davvero variegati e numerosi, e pertanto capaci di soddisfare qualunque bisogno vacanziero, sia esso un tour enogastronomico in giro per l’Italia o un weekend di assoluto relax in una beauty farm. Un esempio? Perché non date un’occhiata al pacchetto “Giro d’Italia del vino“? Esso include un soggiorno di 2 notti con colazione e degustazione di vini per 2 persone, immerso nelle bellezze delle nostre regioni vinicole, come la Toscana, dove potrete soggiornare in un casale immerso fra i vigneti, con anche la possibilità di visitare la cantina e conoscere i produttori. Un’esperienza da vivere insieme a chi ami, soprattutto se anche la vostra compagna/o è amante del vino.

Se, invece, siete amanti della natura e vi piace passeggiare, suggeriamo di prendere in considerazione il pacchetto “Itinerari d’Italia”, che include 2 notti con colazione e un escursione naturalistica negli angoli più belli del nostro paese al costo di soli 109,90€. Dalle valli del Trentino al Parco dell’Etna, dai Monti Sibillini ai paesaggi alpini del Gran Paradiso, in un’esperienza unica che vi farà attraversare sentieri, vie di pellegrinaggio, mulattiere e antiche rotte commerciali, oltre a borghi medievali, vigneti e valichi d’alta montagna per un viaggio che quasi sicuramente vi sorprenderà ad ogni passo.

Questo era solo un assaggio delle offerte che potete trovare su Smartbox e il miglior consiglio è quello di visitare la pagina dedicata in modo da controllare voi stessi i pacchetti che più si adattano ai vostri gusti personali. Prima di lasciarvi alla visione delle numerose opportunità disponibili, vi invitiamo ad iscrivervi ai nostri canali Telegram per non perdere tutte le offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi. Inoltre, date un’occhiata anche alla nostra nuova pagina speciale Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Pacchetti per una persona

Pacchetti per una coppia

Pacchetti a meno di 50€

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!