Vinci da campione con il mouse da gaming Logitech G402 a solo 53€!

Su Amazon è presente un'offerta imperdibile per il mouse Logitech G402 Hyperion Fury, ideale per gli appassionati di gaming. Con un design leggero, offre 8 pulsanti programmabili e compatibilità con PC/Mac/Laptop. Grazie al suo tracciamento ad alta velocità, risposta veloce e un design confortevole, vi regalerà una sessione di gioco senza precedenti. Originariamente venduto a 69,99€, è ora disponibile a soli 52,98€ con uno sconto del 24%, un risparmio notevole per un mouse gaming di questa qualità.

Mouse Logitech G402 Hyperion Fury, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse Logitech G402 Hyperion Fury è l'ideale per gli appassionati di gaming che cercano prestazioni elevatissime e una personalizzazione profonda del loro dispositivo. Con la sua capacità di tracciamento ad alta velocità, grazie al Fusion Engine che raggiunge i 500 IPS, e i suoi otto pulsanti programmabili, questo mouse è perfetto per chi desidera avere il massimo controllo durante il gioco. Le quattro impostazioni DPI regolabili, da un targeting pixel preciso a manovre fulminee, ne fanno uno strumento adatto a svariati generi di videogiochi, dalla precisione richiesta negli sparatutto alla velocità necessaria nei giochi di strategia.

Oltre alle sue prestazioni di spicco, il Logitech G402 Hyperion Fury si distingue anche per il suo design confortevole e leggero. Gli utenti apprezzeranno le impugnature in gomma e i piedini a basso attrito, che assicurano comodità durante lunghe sessioni di gioco, così come la risposta veloce di 1ms che garantisce che tutte le azioni vengano trasmesse nel gioco senza rallentamenti. Questo mouse è quindi consigliato per i giocatori che non solo cercano prestazioni elevate, ma anche un comfort che duri nel tempo: un ottimo investimento per migliorare la propria esperienza di gioco a 360 gradi.

Offerto a 52,98€ invece di 69,99€, il mouse Logitech G402 Hyperion Fury rappresenta un'ottima opportunità per migliorare l'esperienza di gioco con un dispositivo di alta qualità senza spendere una fortuna. Il suo design ergonomico, combinato con le funzionalità avanzate di tracciamento e personalizzazione, lo rende una scelta ideale per tutti i giocatori. Per le persone che cercano prestazioni affidabili e comodità, questo mouse gaming di Logitech è decisamente consigliato.

Vedi offerta su Amazon