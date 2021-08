VPN a soli 2€ al mese? Si, grazie a Surfshark e allo sconto dell’81%

Dopo le fantastiche offerte della mattinata, che ci auguriamo abbiate colto al volo, iniziamo questo pomeriggio segnalandovi un’ottima occasione relativa ad una delle più note VPN, vale a dire Surfshark. Vi informiamo, infatti, che allo stato attuale potrete abbonarvi al popolare servizio di rete privato usufruendo di sconti fino all’81%.

La promozione interessa il piano semestrale e biennale, ed è proprio quest’ultimo che gode della fantastica decurtazione di oltre l’80%, che vi permetterà di sfruttare la VPN di Surfshark per 24 mesi al costo di soli 2,12€ al mese. Un’offerta ottima, visto che altrimenti servirebbero oltre 10,00€ al mese per poter installare sul proprio PC questa VPN che, ricordiamo, è tra le più consigliate di quelle disponibili sul mercato. Noi di Tom’s l’abbiamo testata approfonditamente e, qualora siate interessanti a scoprire i minimi dettagli, consigliamo di leggere la nostra recensione completa a questo indirizzo.

Come detto, Surfshark ha tutte le carte in regola per confrontarsi con la concorrenza e lo dimostrano anche i milioni di download dell’app Android, segno che tantissime persone intendono mantenere sicura la propria connessione anche mentre navigano attraverso i dispositivi mobile come smartphone e tablet. Tra le numerose possibilità di utilizzo, vale la pena segnalare che Surfshark vi permetterà di collegarvi in ben 50 paesi, con tutti i vantaggi che ne derivano. I più importanti sono l’assoluta anonimità e la possibilità di guardare eventi in lingua originale. A tal proposito, avrete persino la possibilità di accedere ai contenuti non presenti nel nostro paese, aumentando così il numero di serie tv o programmi televisivi da seguire.

Ribadiamo che il servizio punta molto sulla privacy, ed ecco perché utilizza i protocolli IKEv2/IPsec, la crittografia AES-256 e un kill switch che vi scollega rapidamente dalla rete nel caso in cui si interrompa la connessione. Inoltre, Surfshark vi da la possibilità di utilizzare la VPN in modalità “MultiHop”, ossia connettendovi a più server contemporaneamente e rendere ancora più difficile seguire le vostre tracce. Una VPN quindi davvero completa e che merita di essere presa in considerazione da coloro che preferiscono navigare su internet in maniera anonima e sicura.

