VPN al costo di un caffè, non lasciatevi scappare questa offerta!

Torniamo a parlare delle offerte del offerte dedicate al mondo delle VPN, con quella che è la nuova proposta da parte di VyprVPN, la cui proposta non solo abbassa notevolmente i prezzi dei vari abbonamenti, ma vi permetterà addirittura di ricevere dei mesi di abbonamento extra automaticamente aggiunti al piano che sottoscriverete!

Si va da un minimo di 2 mesi extra ad un massimo di 12 mesi di servizio gratuito, che vanno poi a sommarsi ad uno sconto che arriva addirittura all’87% se si considera la formula da 2 anno di abbonamento! Ricapitolando: stiamo parlando di un abbonamento da 36 mesi (12 sono in regalo), scontato quasi del 90% e con un costo mensile di appena 1,39€, per un totale di soli 50 euro per 3 anni di servizio: un affare!

A quanto ammonta il risparmio? A ben 340,60€, senza contare che se si parla di VyprVPN, si parla di quella che è una delle migliori VPN premium attualmente sul mercato, grazie soprattutto ad un’efficiente politica zero log e ad una formula “soddisfatti o rimborsati” che può essere riscattata entro i primi 30 giorni di abbonamento.

Insomma, con IPVanish vi garantirete una navigazione sicura ed efficiente, ed è per questo che vi invitiamo ad usufruire quanto prima della promozione visto che, come spesso accade, tali offerte sono a tempo determinato.



Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!