Siamo ormai entrati nella settimana di Pasqua e, mentre ci prepariamo a passare le festività insieme ai nostri cari, abbiamo l’occasione di fare qualche piccolo regalo alle persone a cui vogliamo bene o, più semplicemente, concederci una coccola per ripartire più carichi di prima. Le possibilità sono tante, è vero, ma non è facile trovare il pensiero giusto per tutti, per questo l’offerta speciale che propone Smartbox ai suoi clienti potrebbe essere quella giusta per voi!

Parliamo infatti di uno sconto del 15% su tutte le esperienze Esclusivo WEB del catalogo Smartbox, applicato sull’intero carrello e cumulabile con tutte le offerte già attive, per tutti i clienti che utilizzeranno il codice SBXIT-PASQUA22 in fase di finalizzazione dell’acquisto. Ma attenzione, questo codice promozionale sarà valido solo dall’11 al 17 aprile! È davvero il momento perfetto per concedersi una piccola vacanza fuori porta, da soli o in compagnia.

Il catalogo Smartbox è come di consueto sempre davvero molto ricco di proposte di ogni tipo, ma per l’occasione vi suggeriamo di visionare i tanti pacchetti dedicati ai soggiorni per la famiglia, in Italia e all’estero. In particolare è davvero eccezionale l’offerta che consente a 4 persone di passare 3 notti a Parigi, ai piedi della Torre Eiffel, al prezzo di soli 299,00€ anziché 600,00€, cifra che diventa ancora più conveniente nel momento in cui applichiamo il codice sconto del 15%, ottenendo una spesa finale di 254,91€! Se invece volete rimanere in Italia per una toccata e fuga rigenerante, è da tenere d’occhio il pacchetto Relax Stellato a Firenze, che vi offre un pernottamento in un hotel 4 stelle con accesso alla SPA, per un fine settimana all’insegna del relax per tutta la famiglia a soli 218,41€ anziché 366,00€, sempre inserendo il codice SBXIT-PASQUA22 al momento di concludere l’acquisto.

Non dovreste trovare l’occasione giusta per dedicarvi a un viaggio durante le festività pasquali, potete sempre acquistare ora il pacchetto che più vi aggrada e scegliere il momento migliore per utilizzarlo durante tutti i suoi 39 mesi di validità, rinviando magari solo di qualche settimana il vostro meritato momento di riposo. Ma non parliamo solo di viaggi, perché Smartbox offre una vastissima gamma di esperienze dedicate alla degustazione, al benessere, all’avventura o allo sport e le corse, venendo incontro a gusti e necessità di ogni tipo, dai più tradizionali a quelli più originali.

Davvero un’offerta ricchissima quella di Smartbox, che da sempre ci accompagna nella scelta del regalo giusto per noi e per i nostri cari. Vi consigliamo dunque di controllare voi stessi tutti i prodotti della linea Esclusivo WEB che aderiscono alla promozione in corso, inserendo il codice sconto SBXIT-PASQUA22 per ottenere un risparmio del 15 % su tutto il vostro carrello, da oggi fino al 17 aprile.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

