Werewolf The Apocalypse Earthblood: acquistalo ora a meno di 25€ su CDKeys!

Domani, 4 febbraio 2021, arriverà ufficialmente sul mercato Warewolf The Apocalypse Earthblood, ossia uno dei titoli più interessanti di questo inizio anno. Un’opera che ci vedrà nei panni di un potente licantropo, impegnato a salvaguardare il pianeta terra dalle azioni di una malvagia multinazionale.

Nonostante manchi solamente un giorno al lancio del gioco, Warewolf The Apocalypse Earthblood è acquistabile fin da ora su CDKeys a soli 23,89 euro. Se siete interessati il nostro consiglio è di approfittarne il prima possibile: non è infatti chiaro fino a quando il gioco resterà disponibile in sconto a tale prezzo.

Se Warewolf The Apocalypse Earthblood vi ispira particolarmente, sarete lieti di sapere che su CDKeys è in forte sconto anche la deluxe edition del gioco, che prende il nome di Champion of Gaia Edition. Oltre al gioco in tale edizione troveremo anche una lunga serie di bonus digitali, come dei completi per Cahal e dei mantelli per il licantropo e il lupo, un emblema dell’auspicio, uno spirito della natura che ci assisterà in combattimento e anche una mossa finale unica. Il tutto a soli 29,09€, con un risparmio di oltre 15 euro rispetto al prezzo di listino. Un pacchetto particolarmente corposo, perfetto per immergersi al massimo in Warewolf The Apocalypse Earthblood.

Se siete interessati a fare vostro Warewolf The Apocalypse Earthblood a un ottimo prezzo, potete trovarlo su CDKeys in forte sconto a soli 23,89€ seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui acquistare Warewolf The Apocalypse Earthblood a soli 23,89€ su CDKeys! «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!