Windows Pro OEM a solo 12€ grazie a CDKoffers

Ritornano le super offerte di CDKoffers che questa settimana sposta la nostra attenzione sul sistema operativo, elemento fondamentale per avere un computer sempre aggiornato e performante. Vista la sempre più consolidata abitudine allo smart working diventa obbligatorio mantenere il proprio PC di casa o il proprio portatile sempre aggiornato e protetto da ogni problema. Primo punto per garantire questo è avere una licenza ufficiale del sistema operativo, e se non volete spendere troppo, questa è l’occasione perfetta per avere una licenza di Windows 10 Pro ad una cifra irrisoria.

CDKoffers infatti, nelle offerte di questa settimana, ci propone una licenza di Windows 10 Pro OEM a poco più di 12 euro. Un prezzo irrisorio per essere in regola con il software principale del proprio computer e non avere problemi con gli aggiornamenti di sistema. Per pochi giorni potrete quindi acquistare Windows 10 Pro OEM a soli 12,04€, vi basterà utilizzare il codice esclusivo TOM25 durante la procedura di acquisto.

N.B.: per sfruttare al meglio le offerte vi ricordiamo di utilizzare il codice TOM25 durante la procedura d’acquisto per ricevere un ulteriore sconto del 25% direttamente a carrello.

Le migliori offerte su Windows e Office

Come attivare il codice sconto

Per prima cosa, dopo aver effettuato l’accesso, recarsi sulla pagina del prodotto desiderato.

Una volta aggiunto al carrello (tasto Acquista Ora), prima di confermare l’ordine, dovrete inserire il codice TOM25 nella casella “Codice promozionale” e cliccare su “Applicare”.

A questo punto vedrete lo sconto applicato direttamente all’articolo nel carrello, e potrete procedere al pagamento.

