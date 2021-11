Xbox Game Pass per PC: che prezzo! 3 mesi a meno di 20€!

Siete dei possessori di un pc da gaming? Vi farà allora decisamente piacere sapere che durante questo ricco Black Friday 2021 tre mesi di abbonamento all’enorme Xbox Game Pass per PC sono scontati di ben il 33% e sono acquistabili a meno di 20 euro. Non male, vero?

Impossibile o quasi elencare tutti i giochi presenti all’interno dell’Xbox Game Pass per PC, ma vi basti sapere che sono presenti fin da ora i recentissimi Forza Horizon 5 e Age of Empires 4 e tra qualche settimana anche l’attesissimo Halo Infinite fin dal day one. Insomma, 3 mesi Xbox Game Pass per PC a meno di 20 euro con uno sconto del 33% sono un vero e proprio affare!

