Se siete alla ricerca di offerte su una serie di prodotti a marchio Xiaomi, su eBay troverete tantissime proposte interessanti fino al 31 agosto, dedicate proprio ad alcuni articoli del noto produttore cinese. I prezzi vantaggiosi saranno assicurati non solo dall’ottimo rapporto qualità/prezzo che contraddistingue il brand, ma anche dal coupon “XIAOMIFESTAGO22“, che taglierà del 20% il costo del prodotto che andrete ad acquistare, fino a un massimo di 75€.

Il coupon potrà essere usato due volte con il proprio account, quindi potrete risparmiare un massimo di 150€, acquistando uno degli articoli compatibili con il codice sconto. La selezione prodotti coinvolge svariate categorie merceologiche che, nel caso di Xiaomi, si traducono in smartphone, tablet, robot aspirapolvere e molto altro. Una promozione, dunque, molto conveniente, con la possibilità di portarsi a casa prodotti a prezzi stracciati come il purificatore d’aria Xiaomi Mi Air Purifier 3H disponibile a soli 135,20€.

Con un prezzo originale di 199,90€, Xiaomi Mi Air Purifier 3H si propone come uno dei purificatori d’aria dal miglior rapporto qualità/prezzo, in grado di rendere l’ambiente circostante molto più salutare. Per garantire che l’aria venga purificata in maniera ottimale, eliminando particelle dannose per il sistema respiratorio fino a 0,3 micron, il brand ha implementato alcune delle migliori tecnologie del segmento, in grado di analizzare in tempo reale la qualità dell’aria e impostare automaticamente la modalità più consona per il proprio ambiente domestico.

Acari, muffe e polline verranno intrappolati nel sofisticato filtro HEPA che, a tempo debito, potrete pulire con facilità, grazie alla possibilità di rimuovere il pannello posteriore tramite l’apposita maniglia. Attraverso il display OLED frontale potrete poi monitorare costantemente la qualità dell’aria della stanza in cui è posizionato il purificatore, oltre alla temperatura ambiente e all’umidità presente in quel determinato momento. Le varie impostazioni sono regolabili anche tramite app o assistente vocale, per un controllo completo e intuitivo del vostro dispositivo.

Insomma, un prodotto di ottima fattura e che, grazie ad eBay, oggi può essere vostro con uno sconto davvero generoso, ben chiaro che la promozione coinvolge tantissimi altri articoli, ed ecco perché non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata, ricordandovi che il codice sconto sarà valido fino al 31 agosto.

