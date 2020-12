Xiaomi Mi Air Purifier ad un prezzo sconvolgente su ebay!

Dopo avervi proposto un intero anno di offerte dei migliori store digitali, è arrivato ora il momento di proporvi anche quelle che sono le ultime occasioni Imperdibili di eBay per questa ultima giornata di 2020. Le offerte, del resto, sono ancora moltissime, ed includono una vasta gamma di articoli tra cui smartphone, TV, notebook, piccoli e grandi elettrodomestici, le calze per la Befana, profumi e persino cialde di caffè e tanto altro con sconti che arrivano a superare il 70%. Di certo si tratta di promozioni che con la loro varietà potranno ispirarvi per realizzare i primi acquisti dell’anno oppure i regali in occasione della Befana.

Di tutte le offerte presenti in questa ultima tornata di offerte imperdibili, vogliamo segnalarvi il purificatore d’aria Xiaomi Mi Air Purifier 2H che con le offerte di oggi può esser acquistato con oltre il 50% di sconto, quindi a 109,90€. Con i suoi appena 52 cm di altezza ed il suo particolare funzionamento, questo purificatore è in grado di eliminare il 99,7% di particelle fino a 0,3 micron di dimensioni, mantenendo l’aria pulita e libera da allergeni, gas nocivi, cattivi odori grazie ai suoi particolari filtri HEPA a tre strati. Il potente flusso d’aria emesso da Xiaomi Mi Air Purifier 2H è ispirato nel funzionamento al motore degli aerei, e per questo cattura l’aria dal basso e la rigetta verso l’alto in modo da raggiungere tutti gli angoli di una stanza grande 25-40 m² in pochi minuti.

Con la connessione attraverso l’app Mi Home, è possibile controllare Xiaomi Mi Air Purifier 2H con lo smartphone, potendo quindi usufruire di accensione e spegnimento da remoto, oltre che poter controllare i cambiamenti della qualità dell’aria della stanza in tempo reale. Xiaomi Mi Air Purifier 2H inoltre si rivela esser ultra silenzioso grazie alla presenza di una modalità notte che ne azzera i rumori, facendo calare anche i consumi e richiedendo appena 4,8W per funzionare.

Xiaomi Mi Air Purifier 2H è prodotto molto valido che, specie a questo prezzo, rappresenta davvero un’ottima occasione per avere un dispositivo del genere dentro casa, utile per la salute e funzionale. Ciò detto, ancora una volta vi ricordiamo che le offerte Imperdibili di eBay coinvolgono un gran numero di prodotti ed il nostro consiglio rimane sempre quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da poter trovare quello perfetto per voi. Come ultima cosa prima di lasciarvi al vasto catalogo di eBay di questo fine settimana, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

