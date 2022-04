Se cercate una smartband venduta a prezzo stracciato, sarete felici di sapere che le offerte eBay vi permetteranno anche oggi di fare un ottimo affare. Il prezzo della tanto apprezzata Xiaomi Mi Band 6, infatti, è sceso a soli 29,99€, attualmente il più basso del web per quanto riguarda il modello di 6° generazione della nota serie Mi Band di Xiaomi.

Acquistarla a 29,99€ equivale a risparmiare circa 15 euro se consideriamo lo street price medio della Xiaomi Mi Band 6 che, ribadiamo, è tra le smartband più di successo. Un best seller della categoria, che ha spopolato prima in Cina e poi in Europa contribuendo, qualora ce ne fosse bisogno, di rafforzare ulteriormente la notorietà del brand. Il rapporto qualità/prezzo, tra i fattori più importanti per gli acquirenti, diventa ancora più interessante al nuovo prezzo di vendita e invoglia all’acquisto anche solo per il semplice gusto di provare una nuova smartband.

Le smartband sono l’evoluzione del più classico contapassi, ricche di funzioni intelligenti come il monitoraggio della qualità del sonno e la possibilità di dialogare più rapidamente con lo smartphone o computer, controllando notifiche in tempo reale e rispondere ai messaggi senza la necessità di prendere il telefono. Se siete degli sportivi, una smartband come la Xiaomi Mi Band 6 è quasi d’obbligo, dal momento che vi consentirà di effettuare la telemetria di dati come battito cardiaco, movimento, conta passi e geolocalizzazione. Il tutto lo si potrà poi controllare dallo smartphone tramite le applicazioni dedicate al fitness e alla salute.

Il segreto del successo della Xiaomi Mi Band 6 si trova nell’affidabilità, ma il merito è anche dell’ottimo display AMOLED da 1,56 pollici, quasi la metà più grande del modello precedente. Le modalità di allenamento sono 30 e coprono le principali attività sportive, incluse pilates e zumba. Non manca poi il tracciamento SpO2, importantissimo per conoscere quello che è un fattore vitale della propria salute.

Grazie alla possibilità di modificare l’interfaccia con molteplici temi, potrete personalizzare la Xiaomi Mi Band 6 in base alle vostre preferenze d’uso, mettendo in evidenza le informazioni per voi più importanti. Completano le caratteristiche di questa ottima smartband la resistenza all’acqua fino a 50 metri, la carica magnetica e l’autonomia di 14 giorni, che potrebbe arrivare a 19 se si usa il dispositivo in modalità risparmio energetico.

Come sempre, eBay si dimostra un ottimo portale per effettuare i propri acquisti a prezzo scontato. Per questo, vi consigliamo di rimanere sintonizzati sulle nostre pagine perché vi segnaleremo le offerte migliori non appena ne abbiamo l’occasione. Intanto vi suggeriamo di aggiungere a carrello la Xiaomi Mi Band 6 prima che si faccia troppo tardi.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!