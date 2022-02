Se siete alla ricerca di un’ottima smart band da regalarvi, o magari da regalare in questa giornata dedicata alla festa di San Valentino, allora fermatevi subito, perché difficilmente troverete un’offerta più allettante di questa!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è disponibile a prezzo scontato l’ottima Mi Band 6 NFC di Xiaomi, ovvero quella che è l’ultima trovata del colosso cinese nel campo delle smart band. Settore in cui, come saprete, Xiaomi primeggia ormai da anni, grazie proprio alle sue apprezzate Mi Band.

Approdata da meno di un anno sul mercato, la Mi Band 6 NFC è dunque tornata in sconto su Amazon, dopo un’assenza di mesi, in cui il prodotto era venduto al suo prezzo originale di 54,99€. Oggi, invece, grazie a questa promozione Amazon, l’ottima smart band Xiaomi può essere vostra a soli 43,99€, ovvero con uno sconto applicato de 20% che, tutto sommato, non è affatto male se si considera la qualità del prodotto in questione.

A fare la differenza rispetto alla precedente incarnazione, è sostanzialmente la presenza di un chip NFC, grazie al quale potrete effettuare i vostri pagamenti tramite sistema contactless, semplicemente poggiando la smat band sui sistemi POS.

Una bella comodità, assente nella versione “base” di Mi Band 6, e che va ad unirsi ad un comparto tecnologico di tutto rispetto che, anzitutto, vanta tra le sue specifiche un bellissimo display AMOLED da 1,56″ capace, già da solo, di dare filo da torcere alla concorrenza, grazie alla sua eccezionale risoluzione di 326 PPI.

Sotto la piccola scocca, inoltre, trovano posto un sensore per il tracciamento SpO2, in grado di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, nonché un monitor per i periodi di ovulazione femminile, oltre all’ormai “classico” cardiofrequenzimetro, con cui poter tenere traccia in modo preciso delle oltre 30 modalità di allenamento di cui dispone la band, compreso il nuoto in piscina!

Veduta com’è a meno di 44 euro, Mi Band 6 è, insomma, un smart band imperdibile, come imperdibili sono tutte le altre offerte proposte da Amazon sulle sue pagine e, per questo, vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata anche e soprattutto alla pagina Amazon dedicata interamente agli sconti del giorno, così che possiate scoprire l’intera selezione di articoli a prezzo ribassato proposti dal portale.

