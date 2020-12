Xiaomi Mi Note 10 Lite e tanto altro nel Solo per oggi Mediaworld

Dopo una settimana tutto sommato ricca di offerte, è arrivato il momento di dare il benvenuto a quella che anticipa il Natale, proponendovi – come sempre – le migliori offerte della giornata di alcuni degli e-commerce più importanti come Mediaworld che, anche oggi, dà l’opportunità di portarsi a casa numerosi prodotti a prezzi stracciati, prodotti che possono non solo soddisfare le vostre esigenze ma anche rivelarsi ottimi come regalo di Natale.

Una delle offerte più interessanti di oggi è sicuramente lo Xiaomi Mi Note 10 Lite, dato che viene venduto a soli 279,99€ invece di 399,99€. Non è il prezzo più basso che abbiamo visto per questo specifico modello, ma ci va molto vicino e ciò lo rende uno dei migliori smartphone che potete comprare a questo prezzo.

Dotato di Snapdragon 730G, lo Xiaomi Mi Note 10 Lite vanta componenti di ottima qualità ed è capace di soddisfare le esigenze anche di coloro che vogliono avere un dispositivo in grado di avvicinarsi il più possibile ad un top di gamma. Con il display AMOLED da 6,47 pollici, 6GB di RAM e un comparto fotografico composto da 4 sensori con il principale da ben 64 MP, possiamo dire che questo specifico modello della nota azienda cinese ha tutto il diritto di meritarsi l’apprezzamento della community, merito anche della batteria da 5.260 mAh, la quale vi permetterà di arrivare al secondo giorno di utilizzo senza troppi problemi.

Oltre allo Xiaomi Mi Note 10 Lite, i prodotti del Solo per Oggi di Mediaworld sono molti e tutti differenti fra loro, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da trovare quello più adatto alle vostre necessità. Prima di invitarvi a seguirci per il resto della giornata, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

