Zavvi: 30% di sconto sull’abbigliamento a tema horror!

Quest’oggi vi abbiamo proposto un gran numero di promozioni, da quelle giornaliere a quelle in scadenza, e in questo articolo vogliamo fare una piccola pausa dalla consueta programmazione di offerte hi-tech per parlarvi di una nuova ed interessante iniziativa di Zavvi per Halloween, in arrivo a fine mese. Infatti, chi desidera acquistare abbigliamento a tema horror può beneficiare di sconti fino al 30%, grazie ad un codice sconto.

Per poter sfruttare questa opportunità è necessario seguire pochi e semplici passaggi. Innanzitutto, bisogna collegarsi alla pagina relativa alla promozione e selezionare i prodotti che meglio si addicono al vostro look. Successivamente, è doveroso inserirli nel carrello, tenendo presente la vostra taglia e il design di vostro piacimento, e completare l’ordine. Durante la fase d’acquisizione è importante inserire il codice “TERROR” nell’apposito campo.

Questa particolare iniziativa per Halloween coinvolge un numero copioso di capi d’abbigliamento, tutti sotto licenza. Chiaramente, ci sono articoli sia per uomo che per donna, con una disponibilità di taglie che generalmente spazia tra XS alla 3XL. Ad esempio, vi consigliamo di dare uno sguardo alla t-shirt unisex de L’Esorcista oppure a quella dedicata a Venerdì 13 Jason Lives per uomo. In alternativa, potete dare uno sguardo alla felpa “A Nightmare On Elm Street Don’t Fall Asleep”.

Ciò detto, la promozione include diverse altre grafiche, come abbiamo ribadito in apertura, per questo motivo vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina di Zavvi, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le proposte del portale e scegliere quella che meglio si addice al vostro guardaroba e al vostro budget.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che non esiste miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B.: i prezzi riportati in basso non includono lo sconto.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!