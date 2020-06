Zbox, la mistery box mensile di Zavvi per veri nerd e geek

Nerd, Uniti! Quella di cui vi parliamo oggi è un’offerta incredibile, impossibile da lasciarsi sfuggire perché da Zavvi infatti è tornata la Zbox, con tutti i suoi meravigliosi contenuti. Questa mistery box che vi arriverà comodamente a casa mensilmente e conterrà i migliori prodotti provenienti dai più famosi film, serie tv o videogiochi comprende articoli appartenenti a brand come Marvel, Star Wars, Game of Thrones e tanti altri. La Zbox non è altro che il sogno proibito di ogni nerd o geek, infatti al suo interno comprende una t-shirt dal design esclusivo con licenza ufficiale e un numero di oggetti a tema come Funko Pop, action figure o peluches che variano dai 4 ai 7 pezzi, per un valore complessivo sempre superiore a 45€.

Come fare per ricevere questa box? Nulla di più semplice, vi bastarà selezionare la tipologia di abbonamento che volete sottoscrivere, scegliere la vostra taglia della maglietta e la box arriverà a casa vostra i primi giorni del mese successivo all’ordine. Inoltre, vogliamo segnalarvi l’ulteriore promozione che riguarda gli abbonamenti da 3,6 e 12 mesi, infatti utilizzando il codice ZBOX la prima box vi costerà solamente 10€!

Infine, prima di lasciarvi andare alla selezione delle Zbox, per saziare la vostra fame di coupon vi consigliamo di visitare la nostra pagina con tutti i codici sconti esclusivi per voi lettori di Tom’s, e poi vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

N.B. Utilizza il codice ZBOX per ricevere la tua prima box a 10€ negli abbonamenti da 3, 6 o 12 mesi. Inserisci il codice nell’apposita sezione del carrello e verifica che sia stato accettato prima di completare l’acquisto.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!