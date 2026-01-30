La partecipazione attiva dei nonni nella cura dei nipoti potrebbe rappresentare un fattore protettivo significativo contro il deterioramento cognitivo associato all'invecchiamento. Una ricerca condotta dall'Università di Tilburg nei Paesi Bassi e pubblicata sulla rivista Psychology and Aging dall'American Psychological Association suggerisce che il coinvolgimento in attività di accudimento intergenerazionale potrebbe preservare memoria e funzioni cognitive negli anziani. Lo studio si inserisce nel crescente filone di ricerca che indaga i determinanti non farmacologici della salute cognitiva nella terza età, un tema di rilevanza cruciale considerando l'invecchiamento progressivo della popolazione europea.

Il team di ricerca guidato da Flavia Chereches ha analizzato dati longitudinali relativi a 2.887 nonni partecipanti all'English Longitudinal Study of Ageing, tutti di età superiore ai 50 anni con un'età media di 67 anni. La metodologia ha previsto tre rilevazioni successive tra il 2016 e il 2022, durante le quali i partecipanti hanno completato questionari dettagliati e test cognitivi standardizzati. Gli strumenti di valutazione hanno misurato specificamente capacità di memoria e fluenza verbale, indicatori chiave della funzionalità cognitiva globale.

Le attività di cura documentate nello studio comprendevano un ampio spettro di responsabilità: dalla supervisione notturna all'assistenza ai nipoti malati, dalla partecipazione ad attività ricreative al supporto nei compiti scolastici, dal trasporto alle attività extrascolastiche alla preparazione dei pasti. L'analisi ha rivelato che i nonni coinvolti nell'accudimento dei nipoti ottenevano punteggi significativamente superiori nei test cognitivi rispetto ai coetanei non impegnati in tali attività, indipendentemente dalla frequenza o dalla tipologia specifica dell'assistenza prestata.

Ciò che emerge con maggiore evidenza è che l'essere un nonno caregiver sembra influenzare la funzione cognitiva più della frequenza o del tipo di attività svolte con i nipoti

La correlazione osservata è rimasta statisticamente significativa anche dopo aver controllato per variabili confondenti come età, stato di salute generale e altri fattori demografici e socioeconomici. Particolarmente interessante è l'osservazione differenziale relativa alle nonne: le donne che partecipavano attivamente alla cura dei nipoti mostravano un rallentamento del declino cognitivo nel tempo rispetto alle coetanee non coinvolte in queste attività.

Secondo Chereches, i risultati suggeriscono che l'esperienza complessiva di essere coinvolti nella cura rappresenti il fattore determinante, piuttosto che parametri quantitativi come la durata o l'intensità dell'impegno. Questa interpretazione apre prospettive significative sulla natura dei meccanismi protettivi: non sarebbe tanto la stimolazione cognitiva diretta derivante dalle attività specifiche quanto il senso di scopo, il coinvolgimento sociale e il mantenimento di ruoli significativi a esercitare effetti benefici sulla neuroplasticità.

La ricercatrice sottolinea tuttavia la necessità di considerare il contesto familiare in cui avviene l'accudimento. Le dinamiche relazionali e la natura volontaria dell'impegno potrebbero modulare sostanzialmente gli effetti osservati. Un caregiving vissuto come imposizione o fonte di stress, in assenza di supporto familiare adeguato, potrebbe non produrre i medesimi benefici cognitivi riscontrati quando l'attività è percepita come gratificante e liberamente scelta.

I risultati necessitano di conferma attraverso ulteriori studi che approfondiscano i meccanismi neurobiologici sottostanti e le variabili psicosociali modulanti. Rimangono aperte questioni cruciali: quale sia la soglia minima di coinvolgimento necessaria per osservare effetti protettivi, come interagiscano fattori genetici e ambientali nella determinazione della vulnerabilità individuale al declino cognitivo, e se interventi strutturati basati sul coinvolgimento intergenerazionale possano rappresentare strategie preventive efficaci su scala di salute pubblica. La ricerca futura dovrà inoltre distinguere tra correlazione e causalità, verificando se il coinvolgimento nella cura preservi effettivamente le funzioni cognitive o se individui con migliore salute cognitiva siano semplicemente più propensi a impegnarsi nell'accudimento dei nipoti.