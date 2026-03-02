Avatar di Ospite PvP_Sword #585 0
Speriamo bene per xbox sono molto legato al marchio, spero per loro che qualcosa cambi e vada per il verso giusto. Lasciare un buco del genere solo a Playstation è chiaramente una pessima sconfitta per noi giocatori. Già quella mer****** di nintendo fa pagare caro amaro i suoi pessimi giochi non nuovi, gli stessi riciclati da anni e anni. Si può immaginare che PS farebbe lo stesso se xbox svanirebbe!
E cisa pubblicizzano? Quanto è bello Halo? Quanto è figo Gears? Quanto è grande Fable? Tutti giochi Playstation. Ormai si sono suicidati.
