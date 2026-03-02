Qualcosa si muove nella strategia di comunicazione di Xbox. Microsoft ha pubblicato due nuove posizioni lavorative nell'area marketing dedicate ai giochi first-party, una mossa che potrebbe segnalare un cambio di rotta significativo per un marchio da sempre accusato di sottovalutare il potere della promozione. Mentre Sony costruisce installazioni fisiche nelle grandi città di tutto il mondo per lanciare i propri franchise, Xbox si è spesso affidata a iniziative di portata ridotta, dai energy drink sponsorizzati alla presenza sporadica di Master Chief sui fiancchi degli autobus urbani.

Le due posizioni aperte riguardano ruoli distinti ma complementari. Il primo è quello di Publishing & Lifecycle Marketing Leader per Xbox Game Studios, una figura responsabile di definire e mettere in pratica come Xbox comunica con il proprio pubblico su dispositivi ed ecosistemi diversi. Non si tratta semplicemente di gestire il lancio di un titolo: la descrizione del lavoro è esplicita nel richiedere una visione che copra l'intero ciclo di vita del prodotto, dall'acquisizione di nuovi giocatori fino alla fidelizzazione di quelli già presenti.

Il secondo ruolo è quello di Senior Product Marketing Manager per i giochi first-party Xbox, con un perimetro d'azione più circoscritto ma non per questo meno rilevante. La posizione è orientata a guidare le strategie di lancio sul mercato per quello che la descrizione definisce un "amato franchise RPG", una serie riconosciuta globalmente che Xbox intende rilanciare con una campagna integrata su console e PC. Il professionista ricercato dovrà collaborare attivamente con i team di sviluppo durante le fasi di produzione, portare la prospettiva del marketing nelle milestone di progetto e orchestrare campagne internazionali che attraversino l'intero ciclo, dal reveal alla fase post-lancio.

La descrizione della posizione menziona esplicitamente segmentazione del pubblico, posizionamento del brand, brand strategy e performance marketing. In altri termini, Xbox non cerca qualcuno che si limiti a gestire i social nei giorni caldi del lancio, ma una figura capace di costruire un'identità coerente per un franchise nel lungo periodo. Il fatto che si tratti di un RPG di grande riconoscibilità ha già scatenato speculazioni tra la community, anche se il documento ufficiale non scioglie alcun dubbio sull'identità del titolo.

Xbox e il marketing non hanno mai fatto coppia fissa.

Ciò che emerge con chiarezza è la natura strutturale dell'investimento: non si tratta di una campagna una tantum, ma della costruzione di una leadership dedicata al marketing di franchise specifici. È una logica che Sony applica da anni con PlayStation, trattando ogni IP come un universo narrativo da presidiare e raccontare in modo continuativo, quasi come accade con i grandi brand del cinema o della moda in Italia, dove l'identità di un prodotto viene curata con meticolosità lungo tutto il suo ciclo vitale.

Per capire quanto questo rappresenti una discontinuità, basta ricordare alcune scelte di comunicazione recenti di Xbox che hanno lasciato perplessa perfino la community interna al marchio. Lo spot "This is an Xbox", ad esempio, ha irritato molti fan e ha alimentato la percezione che le console Microsoft non fossero più al centro degli interessi aziendali, oscurate dal modello Game Pass e dalla strategia multipiattaforma che porta i giochi Xbox anche su PlayStation e Nintendo Switch.

Il nuovo CEO di Xbox e la leadership della divisione gaming sembrano ora voler correggere questa impressione attraverso scelte concrete di organico. Due nuove assunzioni non ridisegnano da sole un'intera strategia, ma indicano una direzione. Il marketing non è più trattato come un reparto di supporto, ma come una funzione strategica capace di influenzare la percezione pubblica di un franchise fin dalle prime fasi di sviluppo.

La vera sfida per Xbox non è solo attrarre nuovi talenti nel marketing, ma convincere i giocatori che il suo ecosistema merita la stessa attenzione emotiva che molti riservano a PlayStation. Un compito tutt'altro che semplice, considerando anni di comunicazione discontinua e la difficoltà nel costruire un senso di appartenenza attorno a hardware e IP proprie. Queste due assunzioni potrebbero essere il primo tassello di qualcosa di più ampio, oppure restare mosse isolate: solo i prossimi mesi daranno la risposta.