Il catalogo di Xbox Game Pass si arricchisce con due nuove aggiunte di peso, e una di esse è destinata a far discutere: Cyberpunk 2077, l'ambizioso RPG open-world di CD Projekt RED, sbarca finalmente nel servizio in abbonamento Microsoft. Si tratta di uno dei titoli più attesi e controversi dell'ultima generazione, che dopo un lancio turbolento nel 2020 — paragonabile per caos mediatico ad altri grandi disastri del settore — ha saputo riscattarsi grazie a patch successive e all'espansione Phantom Liberty, conquistando milioni di giocatori in tutto il mondo.

Cyberpunk 2077 è disponibile su Xbox Game Pass nelle versioni Ultimate e Premium, con accesso tramite Console e Cloud gaming. Ambientato nella distopica Night City, il titolo offre un'esperienza action-adventure RPG in prima persona con un mondo aperto denso di missioni, scelte narrative e personalizzazione del personaggio spinta all'estremo — incluse le iconiche modifiche corporee che definiscono l'estetica cyberpunk. Per chi non lo avesse mai provato, entrare ora nel gioco con tutti gli aggiornamenti già integrati rappresenta probabilmente il modo migliore per vivere l'esperienza nella sua forma più completa e stabile.

La seconda aggiunta del giorno è Construction Simulator, disponibile su Console, PC e Cloud per gli abbonati Ultimate, Premium e PC Game Pass. Il titolo di simulazione gestionale permette di costruire un'impresa edile partendo da zero, con la guida di un mentore di nome Hape. Un genere — quello dei simulatori — che ha trovato una community fedele e appassionata su PC e che potrebbe sorprendere anche i giocatori console, visti i precedenti successi di titoli analoghi come PowerWash Simulator nel catalogo Game Pass.

Dal punto di vista strategico, l'inserimento di Cyberpunk 2077 nel Game Pass rappresenta una mossa interessante per Microsoft: portare nel servizio un RPG di questa portata, con una longevità che può superare facilmente le 100 ore di gameplay tra storia principale e contenuti secondari, aumenta significativamente il valore percepito dell'abbonamento.