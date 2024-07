Questo camion corazzato che spara laser contro i droni, sembra uscito da Star Wars

Il campo di battaglia moderno sta vivendo una vera e propria rivoluzione, grazie all'impiego sempre più diffuso dei droni.

In particolare, i piccoli velivoli senza pilota si stanno rivelando estremamente efficaci nelle operazioni militari, spingendo le aziende del settore difesa a sviluppare innovative soluzioni anti-drone.

L'HELWS è stato progettato specificamente per contrastare i droni di classe 1 NATO.

Tra queste, spicca l'utilizzo di armi laser ad alta energia. Un sistema all'avanguardia in questo campo è l'High-Energy Laser Weapon System (HELWS), prodotto dall'azienda americana Raytheon.

Già in dotazione alle forze armate statunitensi, l'HELWS ha dimostrato la sua efficacia abbattendo oltre 400 droni durante 40.000 ore di test e probabilmente anche in operazioni militari reali.

Anche l'esercito britannico sta mostrando interesse per questa tecnologia americana. Attraverso il programma Land Laser Directed Energy Weapon (LDEW) Demonstrator, il Regno Unito ha recentemente compiuto un passo significativo integrando l'HELWS su un veicolo corazzato Wolfhound.

Si tratta della prima volta nella storia del paese che un'arma laser viene installata e utilizzata su un veicolo terrestre. Il Wolfhound, versione a sei ruote del camion corazzato Mastiff, è solitamente impiegato per pattugliamenti in prima linea e trasporto di rifornimenti, equipaggiato con una mitragliatrice da 7,62 mm.

Il test britannico, condotto presso il poligono Dstl di Porton Down, ha visto l'HELWS, montato a bordo del Wolfhound, sparare a piena potenza e abbattere con successo i droni che gli si sono parati davanti.

Visto che i droni, oltre a pesare circa 15kg, possono raggiungere quote di 1.500 metri, il sistema laser, compatto e portatile, prodotto da Raytheon può essere integrato con vari sistemi di difesa aerea, radar e centri di comando e controllo.

Inoltre, Raytheon, produce due versioni dell'HELWS:

Una da 15 kW, per contrastare droni di classe 1 e 2

Una da 50 kW, per neutralizzare droni di classe 3

Entrambe le versioni possono tracciare bersagli sia in cielo aperto che in presenza di ostacoli a terra, con una portata che supera il raggio visivo. Alimentate a batteria, queste armi laser possono operare ininterrottamente per circa 8 ore.

In seguito al successo dell'esperimento, l'esercito britannico prevede di continuare i test per consentire ai soldati di familiarizzare con il sistema e perfezionare i requisiti per le future capacità operative.