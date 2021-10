Ecco Starlab, la stazione spaziale privata che volerà nel 2027

Nanoracks, Voyager Space e Lockheed Martin hanno annunciato che prevedono di realizzare una stazione spaziale privata a volo libero, redendola operativa in orbita terrestre bassa (LEO) entro il 2027. L’avamposto, chiamato Starlab, è concepito per essere una destinazione turistica e un centro di ricerca e produzione che aiuta a promuovere la crescita di un’economia fuori dalla Terra.

“Per soddisfare le esigenze del governo degli Stati Uniti, dell’agenzia spaziale internazionale e commerciale nello spazio, questi leader del settore svilupperanno Starlab specificamente per consentire la crescita dell’economia spaziale e soddisfare la domanda repressa dei clienti per servizi spaziali come la ricerca sui materiali, la crescita delle piante e l’attività degli astronauti”, hanno detto le tre società in un comunicato stampa.

credit: Nanoracks/Lockheed Martin/Voyager Space

La stazione Starlab per quattro persone sarà assemblata in un unico lancio, che dovrebbe avvenire nel 2027. L’avamposto sarà caratterizzato da un modulo habitat con 340 metri cubi di volume interno, un elemento di potenza e propulsione, una configurazione di laboratorio e un grande braccio robotico esterno per servire carichi utili e merci. Per confronto, la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha 916 metri cubi di volume interno, che è equivalente a quello di un jet Boeing 747.

Starlab avrà una certa concorrenza per i clienti, se tutto va secondo i piani. Ad esempio, Axiom Space intende lanciare un modulo privato sulla ISS nel 2024 e altri tre entro la fine del 2027. Sierra Space, con sede in Colorado, sta anche sviluppando piani per un avamposto orbitante privato, e Blue Origin di Jeff Bezos ha espresso interesse a farlo.

La NASA vuole che tali stazioni commerciali coprano il ritardo di sviluppo della nuova ISS, con l’attuale attualmente approvato per operare fino alla fine del 2024, anche se un’estensione è ampiamente prevista. La NASA ha istituito un progetto chiamato Commercial LEO Destinations (CLD) per facilitare la transizione. CLD lavorerà attraverso una strategia in due fasi modellata su quella impiegata dai programmi di cargo commerciale e equipaggio commerciale dell’agenzia.