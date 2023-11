Il Black Friday si avvicina sempre di più, proponendo già qualche anteprima sui maggiori store online: vi abbiamo già parlato del Black Friday di Mediaworld, delle offerte di Unieuro e delle promozioni di Euronics. Mancano pochi giorni all’inizio delle promozioni appartenenti a quest'attesissima ricorrenza, ideata appositamente per darvi la possibilità di acquistare articoli di ogni genere a prezzi folli. Tra le varie proposte da osservare attentamente, abbiamo deciso di illustrarvi alcune delle migliori smart TV da tenere d’occhio proprio in vista dell'evento. Potrete quindi beneficiare degli sconti del Black Friday qualora siate interessati a dispositivi con specifiche tecniche migliori, in grado di abbracciare i nuovi standard qualitativi di film e serie TV.

Di seguito, dunque, troverete una piccola ma attenta selezione di smart TV che dovreste osservare bene durante i giorni di super sconti, includendo televisori più economici e top di gamma. Naturalmente, aggiorneremo questa lista durante il Black Friday, anche perché al momento non abbiamo alcuna indicazione precisa sui prodotti che saranno effettivamente in forte ribasso a fine novembre, anche se i modelli presenti in questa lista sono scontati fin da ora e non è detto che lo saranno ancora durante il Black Friday vero e proprio. A questo punto, vi auguriamo una buona lettura e, seppur in anticipo, un buono shopping!

Black Friday smart TV, le migliori offerte

LG OLED evo Serie C3 2023 55''

Samsung QE50Q60CAUXZT 50"

Hisense 43E77KQ 43"

LG OLED48A26LA 48"

SONY Bravia KD55X80L 55"

