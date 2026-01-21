Il cervello umano, quando privato del sonno, attiva meccanismi di compensazione che rivelano un legame inaspettato tra l'attenzione e la pulizia cerebrale. Una nuova ricerca condotta al Massachusetts Institute of Technology ha dimostrato che durante i caratteristici cali di concentrazione tipici della privazione di sonno, il liquido cerebrospinale si muove attraverso il cervello con un pattern simile a quello osservato durante il riposo notturno, quando questa sostanza svolge una funzione essenziale di rimozione delle scorie metaboliche accumulate durante la veglia.

Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Nature Neuroscience, ha coinvolto 26 volontari sottoposti a test in due condizioni distinte: dopo una notte di privazione completa del sonno in laboratorio e dopo un riposo adeguato. Laura Lewis, professoressa associata di ingegneria elettrica e informatica al MIT e coordinatrice della ricerca, insieme al suo team ha utilizzato tecniche avanzate di neuroimaging per comprendere cosa accade nel cervello durante quei momenti in cui, dopo una notte insonne, la mente inizia a vagare e i riflessi rallentano.

La metodologia sperimentale ha previsto l'uso combinato di elettroencefalografia (EEG) per monitorare l'attività elettrica cerebrale e risonanza magnetica funzionale (fMRI) specializzata, capace di tracciare simultaneamente sia i livelli di ossigenazione del sangue sia i movimenti del liquido cerebrospinale. I partecipanti, distesi nello scanner, indossavano una cuffia EEG mentre completavano due compiti di attenzione, uno visivo e uno uditivo, progettati per rilevare anche le più brevi interruzioni della concentrazione. Contemporaneamente, i ricercatori registravano frequenza cardiaca, ritmo respiratorio e diametro pupillare.

I risultati hanno confermato che i volontari privati del sonno mostravano prestazioni significativamente peggiori: tempi di reazione più lenti e, in alcuni casi, mancata percezione degli stimoli. Ma l'aspetto più rilevante emerso dall'analisi riguarda ciò che accade a livello fisiologico durante questi microlapses attentivi. Nel preciso momento in cui l'attenzione veniva meno, il liquido cerebrospinale fuoriusciva dal tessuto cerebrale per poi rifluire all'interno quando la concentrazione si ripristinava.

Quando l'attenzione fallisce, il cervello tenta di entrare in uno stato simile al sonno per ripristinare alcune funzioni cognitive, innescando ondate di liquido cerebrospinale normalmente riservate al riposo notturno

Secondo l'interpretazione dei ricercatori, questo fenomeno rappresenta un tentativo da parte del cervello di compensare la mancanza di sonno attivando il processo di pulizia che normalmente avviene di notte. Durante il sonno, infatti, il liquido cerebrospinale si muove secondo schemi ritmici coordinati con le onde cerebrali, come dimostrato da uno studio precedente del gruppo di Lewis pubblicato nel 2019. Questa attività notturna è fondamentale per eliminare proteine tossiche e metaboliti che si accumulano durante le ore di veglia, mantenendo così l'omeostasi cerebrale.

"Un modo per interpretare questi eventi è che il cervello, avendo un bisogno disperato di sonno, fa del suo meglio per entrare in uno stato simile al riposo e ripristinare alcune funzioni cognitive", spiega Zinong Yang, ricercatore postdottorale al MIT e primo autore dello studio. Il sistema dei fluidi cerebrali, secondo questa ipotesi, cerca di compensare forzando il cervello ad alternare rapidamente tra stati di alta attenzione e stati di intenso flusso liquorale.

Un aspetto particolarmente interessante della scoperta riguarda la natura sistemica del fenomeno. Durante i cali di attenzione, i ricercatori hanno osservato modificazioni che coinvolgono l'intero organismo: la respirazione e il battito cardiaco rallentavano, mentre le pupille si contraevano. La costrizione pupillare iniziava circa 12 secondi prima del movimento verso l'esterno del liquido cerebrospinale e si invertiva al ritorno della concentrazione.

Questi dati suggeriscono l'esistenza di un sistema di controllo unificato che coordina simultaneamente funzioni cognitive di alto livello, come l'attenzione e la capacità di percepire e rispondere agli stimoli ambientali, e processi fisiologici fondamentali quali la dinamica dei fluidi cerebrali, il flusso ematico e la regolazione vascolare. Lewis sottolinea come questo non sia semplicemente un fenomeno cerebrale, ma un evento che coinvolge l'intero organismo, riflettendo una stretta coordinazione tra sistemi diversi.

Sebbene il circuito neurologico specifico responsabile di questa sincronizzazione non sia stato ancora identificato con certezza, i ricercatori indicano il sistema noradrenergico come principale candidato. Questo sistema, che utilizza il neurotrasmettitore noradrenalina per regolare sia funzioni cognitive che corporee, è noto per le sue fluttuazioni durante il normale ciclo sonno-veglia e potrebbe rappresentare l'elemento di collegamento tra i diversi aspetti del fenomeno osservato.

La ricerca, finanziata dai National Institutes of Health e da diverse istituzioni scientifiche americane, apre nuove prospettive nella comprensione dei meccanismi attraverso cui la privazione di sonno compromette le prestazioni cognitive. Le implicazioni future riguardano non solo la comprensione fondamentale dei processi cerebrali, ma anche potenziali applicazioni nel monitoraggio dello stato di allerta in contesti critici come la guida di veicoli o professioni che richiedono attenzione costante.