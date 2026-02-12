La temperatura della camera da letto durante la notte potrebbe giocare un ruolo cruciale nel recupero fisico degli anziani, influenzando direttamente la risposta allo stress dell'organismo. Una ricerca della Griffith University in Australia rivela come il controllo termico notturno rappresenti un fattore finora sottovalutato nella qualità del riposo, con implicazioni particolarmente significative per la popolazione over 65. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica BMC Medicine, si inserisce nel dibattito crescente sugli effetti del cambiamento climatico sulla salute umana, soprattutto considerando l'aumento progressivo delle temperature notturne in molte regioni del pianeta.

Il team di ricerca guidato dal dottor Fergus O'Connor, della School of Allied Health, Sport and Social Work presso l'ateneo australiano, ha monitorato per l'intera durata dell'estate australe le condizioni di sonno di adulti anziani in condizioni reali, non di laboratorio. L'approccio metodologico ha combinato l'utilizzo di fitness tracker indossati al polso non dominante dei partecipanti con sensori di temperatura installati nelle camere da letto, permettendo di correlare con precisione i dati cardiaci notturni con le effettive condizioni termiche ambientali.

I risultati indicano che mantenere la temperatura della stanza da letto a 24°C durante la notte riduce significativamente la probabilità di risposte da stress elevato durante il sonno negli individui con più di 65 anni. Questo dato acquisisce particolare rilevanza se considerato nel contesto fisiologico della termoregolazione: quando l'organismo è esposto al calore, la risposta naturale consiste nell'accelerazione del battito cardiaco per favorire la circolazione sanguigna verso la superficie cutanea, dove il sangue può disperdersi calore. Tuttavia, questo processo comporta un carico di lavoro aggiuntivo per il sistema cardiovascolare.

Quando il cuore lavora più intensamente e per periodi prolungati, genera stress e limita la capacità dell'organismo di recuperare dall'esposizione termica del giorno precedente

Il dottor O'Connor ha sottolineato come questo meccanismo fisiologico diventi particolarmente problematico durante le ore notturne, quando il corpo dovrebbe trovarsi nella fase di recupero: "Il cambiamento climatico sta aumentando la frequenza delle notti calde, che potrebbero contribuire in modo indipendente a morbilità e mortalità cardiovascolare compromettendo il sonno e il recupero autonomico". La ricerca fornisce la prima evidenza empirica raccolta in contesti di vita reale, non in ambiente controllato di laboratorio, su come temperature elevate in camera da letto influenzino direttamente la frequenza cardiaca e le risposte da stress durante il sonno.

Un aspetto critico emerso dallo studio riguarda le lacune nelle linee guida esistenti. Mentre esistono raccomandazioni sulla temperatura massima diurna degli ambienti interni, fissata a 26°C, non vi sono equivalenti indicazioni per le condizioni notturne. Questa assenza normativa risulta particolarmente problematica alla luce dell'invecchiamento progressivo della popolazione mondiale e dell'intensificazione degli eventi di calore estremo legati ai cambiamenti climatici.

Le implicazioni pratiche della ricerca si estendono ben oltre la semplice regolazione dei condizionatori domestici. In un contesto di crisi climatica, con ondate di calore sempre più frequenti e intense, la comprensione dei meccanismi attraverso cui il calore notturno compromette il recupero fisiologico degli anziani diventa fondamentale per sviluppare strategie di adattamento e protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione.