Rivoluzione in corsia: i robot imparano a operare guardando dei video

Un gruppo di ricercatori della Johns Hopkins University e della Stanford University ha sviluppato dei robot chirurghi autonomi, in grado di eseguire compiti chirurgici con la precisione di medici umani, imparando semplicemente dai video degli interventi passati. Questa potenziale svolta in campo medico, è stata presentata alla recente Conference on Robot Learning a Monaco di Baviera.

Questo avanzamento tecnologico potrebbe contribuire ad affrontare la prevista carenza di 10.000-20.000 chirurghi negli Stati Uniti entro il 2036, secondo l'American Association of Medical Colleges. Tuttavia, rimangono numerose sfide da superare prima che questi robot possano essere effettivamente utilizzati su pazienti umani.

"Non stiamo cercando di sostituire il chirurgo. Vogliamo solo rendere le cose più facili per il chirurgo".

L'assistenza robotica in chirurgia non è una novità. Dal 1985, quando il PUMA 560 assistette per la prima volta in una biopsia cerebrale, i robot hanno aiutato i medici in varie procedure. La recente innovazione, però, porta questa tecnologia a un nuovo livello.

Il team di ricerca ha sviluppato robot capaci di eseguire autonomamente compiti chirurgici complessi, tra cui manipolare aghi, annodare e suturare ferite. La caratteristica distintiva di questi robot è la loro capacità di apprendere dai video e correggere i propri errori senza intervento umano.

L'approccio utilizzato per addestrare questi robot è simile a quello impiegato nello sviluppo di modelli linguistici come ChatGPT. Il Dr. Axel Krieger, professore associato alla Johns Hopkins Whiting School of Engineering che ha supervisionato la ricerca, ha spiegato: "Abbiamo costruito il nostro modello di addestramento utilizzando videocassette di robot che eseguono compiti chirurgici su cuscinetti di sutura di pratica. Ogni immagine nella sequenza video viene convertita in dati numerici, che il modello poi traduce in azioni del robot."

Questo metodo riduce significativamente la necessità di programmare ogni singolo movimento richiesto per una procedura medica. I robot addestrati hanno dimostrato le loro abilità in un ambiente diverso, eseguendo con successo compiti su campioni di maiale e pollo.

Nonostante i progressi impressionanti, gli esperti affermano che rimangono numerose sfide prima che i robot chirurgici completamente autonomi diventino una realtà. Il Dr. Dipen J. Parekh, direttore della chirurgia robotica presso l'Università di Miami Miller School of Medicine, ha dichiarato: "La posta in gioco è così alta perché si tratta di una questione di vita o di morte. L'anatomia di ogni paziente differisce, così come il modo in cui una malattia si comporta nei pazienti."

Inoltre, man mano che questa tecnologia avanza, solleva importanti questioni riguardanti la responsabilità, la privacy e l'accesso. Il Dr. Amer Zureikat, direttore della chirurgia robotica presso l'University of Pittsburgh Medical Center, ha evidenziato diverse preoccupazioni sulla responsabilità in caso di errori chirurgici.

Determinare la responsabilità quando sono coinvolte più parti nello sviluppo e nell'uso di robot chirurgici autonomi sarebbe complesso, con potenziali responsabilità che si estendono a vari stakeholder, tra cui il medico supervisore, gli sviluppatori di AI, l'amministrazione ospedaliera o persino i produttori dei robot stessi.

Le preoccupazioni sulla privacy sono altrettanto significative, in particolare per quanto riguarda l'uso di video chirurgici reali per l'addestramento di questi sistemi. Inoltre, ci sono domande sull'accesso equo alla tecnologia e sul potenziale rischio che i chirurghi diventino eccessivamente dipendenti dall'assistenza robotica.