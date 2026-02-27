Nel crescente panorama della ricerca biomedica sull'invecchiamento, un nuovo studio pubblicato sulla rivista Aging-US porta all'attenzione della comunità scientifica un dato inaspettato: i livelli ematici di tirosina, un aminoacido comunemente assunto attraverso l'alimentazione e come integratore, potrebbero essere correlati a una riduzione dell'aspettativa di vita negli uomini. La ricerca, intitolata "The role of phenylalanine and tyrosine in longevity: a cohort and Mendelian randomization study", combina analisi osservazionali su larga scala con tecniche di modellazione genetica, offrendo un livello di rigorosità metodologica che va ben oltre la semplice correlazione epidemiologica.

Lo studio è stato condotto da un team internazionale guidato da Jie V. Zhao, Yitang Sun, Junmeng Zhang e Kaixiong Ye, affiliati rispettivamente all'Università di Hong Kong e all'Università della Georgia. Il gruppo ha posto al centro dell'indagine due aminoacidi strettamente correlati dal punto di vista biochimico: la fenilalanina e la tirosina. Entrambi sono naturalmente presenti negli alimenti ricchi di proteine — carni, latticini, legumi — e vengono anche commercializzati come integratori alimentari, spesso associati a benefici cognitivi e prestazioni mentali.

La tirosina merita particolare attenzione nel contesto della biologia dell'invecchiamento perché svolge un ruolo fondamentale nella sintesi di neurotrasmettitori essenziali come la dopamina, la norepinefrina e l'adrenalina. Questi mediatori chimici influenzano umore, motivazione, risposta allo stress e funzioni cognitive, rendendo la tirosina un composto di crescente interesse per la ricerca gerontologica. Fino ad oggi, tuttavia, le sue implicazioni a lungo termine sulla longevità non erano state sistematicamente investigate.

Sul piano metodologico, il punto di forza dell'indagine risiede nella dimensione del campione analizzato: oltre 270.000 partecipanti inclusi nel registro della UK Biobank, uno dei più vasti archivi mondiali di dati genetici e sanitari longitudinali. I ricercatori hanno integrato l'analisi osservazionale con la cosiddetta randomizzazione mendeliana, una tecnica statistica che sfrutta le varianti genetiche naturalmente presenti nella popolazione come strumenti causali. Questo approccio consente di ridurre il rischio di confondimento e di avvicinarsi a inferenze di tipo causale, pur senza condurre un esperimento randomizzato controllato in senso stretto.

I risultati iniziali mostravano un'associazione tra entrambi gli aminoacidi e un aumentato rischio di mortalità. Tuttavia, affinando l'analisi e isolando statisticamente l'effetto dei singoli composti, solo la tirosina ha mostrato un'associazione consistente e potenzialmente causale con una riduzione dell'aspettativa di vita, e unicamente nella popolazione maschile. La fenilalanina, al contrario, non ha mostrato alcuna associazione indipendente con la longevità una volta controllato l'effetto della tirosina.

La modellazione genetica suggerisce che gli uomini con livelli elevati di tirosina nel sangue potrebbero vivere in media quasi un anno in meno rispetto ai coetanei con concentrazioni più basse.

La specificità sessuale del risultato è uno degli aspetti più scientificamente rilevanti dell'intero studio. Gli autori osservano che gli uomini presentano generalmente concentrazioni ematiche di tirosina più elevate rispetto alle donne, una differenza che potrebbe contribuire a spiegare, almeno in parte, il divario di longevità tra i sessi documentato a livello globale. È un'ipotesi che apre scenari interpretativi del tutto nuovi sul perché le donne tendano a vivere più a lungo degli uomini, anche se occorre cautela prima di trarre conclusioni definitive da un singolo studio.

Le spiegazioni biologiche sottostanti restano ancora oggetto di indagine. Una delle ipotesi più plausibili riguarda il legame tra tirosina e resistenza all'insulina, condizione metabolica associata a numerose patologie legate all'età, tra cui diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e declino cognitivo. Un'altra pista riguarda il ruolo della tirosina nella produzione di ormoni dello stress: le differenze nei sistemi ormonali tra uomini e donne potrebbero modulare in modo diverso gli effetti metabolici di questo aminoacido, producendo conseguenze divergenti sulla longevità.

Dal punto di vista delle implicazioni pratiche, i ricercatori sottolineano che gli individui con livelli ematici elevati di tirosina potrebbero trarre vantaggio da aggiustamenti dietetici mirati. Una moderazione dell'apporto proteico complessivo rappresenterebbe un approccio praticabile per ridurre le concentrazioni circolanti di tirosina, sebbene nessuna strategia interventistica sia stata direttamente testata in questo studio. È fondamentale chiarire che questi risultati non costituiscono una raccomandazione clinica: qualsiasi modifica alla dieta o all'uso di integratori dovrebbe avvenire sotto supervisione medica.

Il dato acquisisce particolare rilevanza considerando che la tirosina è ampiamente commercializzata come integratore per il miglioramento della concentrazione e delle prestazioni cognitive, con un mercato globale in costante espansione. Lo studio non ha testato direttamente gli effetti dell'integrazione supplementare di tirosina, ma i risultati invitano alla prudenza e sollecitano studi specificamente progettati per valutare l'impatto a lungo termine di tali prodotti sulla salute degli uomini.

Le prospettive di ricerca che si aprono sono molteplici. Sarà necessario replicare questi risultati in coorti indipendenti e in popolazioni con background genetici ed etnici diversi rispetto alla UK Biobank, che include prevalentemente individui di origine europea. Studi interventistici prospettici potranno valutare se modifiche dietetiche controllate che riducono i livelli di tirosina si traducano effettivamente in benefici misurabili per la longevità maschile. Infine, approfondire i meccanismi molecolari che collegano la tirosina alla resistenza insulinica e alle vie di segnalazione ormonale rappresenta la frontiera biologica su cui si concentrerà la ricerca futura, con l'obiettivo di trasformare queste associazioni statistiche in comprensione causale e, un giorno, in strategie preventive concrete.