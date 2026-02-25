Avatar di Ospite Vim Admin #548 0
le papere di Carlo Conti mi hanno traumatizzata, stavo guardando con mia madre e ci siamo guardate in faccia senza parole per tipo trenta secondi
boh, a me han fatto ridere. fine.
LA dimostrazione di Tim non è altro che il riflesso di ciò che pensano i loro dirigenti delle masse: stupidi e ignoranti che devono essere intrattenuti con stupidate al loro livello.
il punto sulla gente che domani non riconosce un deepfake è quello che mi spaventa di più onestamente. mia zia ci ha quasi creduto a una roba del genere l'anno scorso, figuriamoci se pensa che l'ia è solo quella roba buffa di sanremo
Beh ma se ha organizzato tutto TIM direi che la qualità dell'IA utilizzata rispecchia pienamente quella del loro servizio!!!

Comunque se la si finisse di usare IA per tutte ste cavolate forse forse non ci sarebbe nemmeno questa crisi delle memorie...
Purtroppo si sopravvaluta l'azienda, che vi assicuro vista da dentro a livello informativo è indietro anni luce altro che 3 anni. Sa vendersi bene ma per quanto riguarda l'area tecnologica è in mano a totali incompetenti.
