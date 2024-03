La Voyager 1 torna a comunicare, forse ce la fa!

Dopo mesi di comportamento incomprensibile, la storica sonda spaziale Voyager 1 sembra finalmente tornare alla normalità grazie all'intervento degli ingegneri.

Questa veterana dell'esplorazione spaziale, lanciata nel lontano 1977, ha recentemente dato segni di lucidità dopo aver passato gli ultimi tre mesi a trasmettere dati senza senso ai controllori di missione.

La sonda spaziale Voyager 1 è una delle prime esploratrici del sistema solare esterno, tuttora in attività benché abbia raggiunto l'eliopausa.

Il 1° marzo, il team di Voyager ha inviato un comando chiamato "poke" al Sistema di Dati di Volo (FDS) della sonda, sperando di risolvere il problema che aveva portato alla corruzione dei dati.

Questo comando è stato un tentativo di far eseguire alla sonda alcune sequenze software alternative, al fine di aggirare il malfunzionamento.

Nonostante la sua età avanzata, Voyager 1 ha superato di gran lunga le aspettative di durata e sembra ora essere sulla buona strada per superare anche questa, presumibilmente ultima, sfida.

Il 3 marzo, il team di missione ha notato un cambiamento nei dati trasmessi dalla sonda, che erano diventati illeggibili dal mese di dicembre. Grazie all'intervento di un ingegnere della Rete di Spazio Profondo (DSN), i dati sono stati decodificati e si è scoperto che contenevano un dump di memoria completo del FDS.

Questa lettura della memoria del FDS includeva codice, variabili e dati scientifici e ingegneristici, aprendo la strada a una migliore comprensione del problema e alla ricerca di una soluzione.

Anche se i dati trasmessi non erano esattamente quelli attesi, la dottoressa Suzanne Dodd, responsabile del progetto Voyager Interstellar Mission, ha dichiarato che mostravano almeno parzialmente il funzionamento del FDS.

Il lavoro per risolvere questo problema è in corso, con il prossimo passo che consiste nello studio del dump di memoria e nel confronto con i dati precedenti al malfunzionamento. Questo processo potrebbe portare all'ideazione di una soluzione per il problema.

Tuttavia, gli ingegneri devono affrontare sfide significative, compreso il ritardo temporale nelle comunicazioni con la sonda. Un comando inviato dalla Terra richiede circa 22,5 ore per raggiungere Voyager 1, con altri 22,5 ore necessari per ricevere una risposta. Questo lungo ritardo rallenta significativamente il processo di risoluzione dei problemi.

Inoltre, la disponibilità di competenze è un'altra sfida, poiché molti degli ingegneri che hanno lavorato sul progetto originale non sono più disponibili, e il team attuale deve fare affidamento su documenti vecchi di decenni per affrontare le sfide attuali.

Nonostante queste sfide, gli ingegneri al JPL (NASA Jet Propulsion Laboratory) sono determinati a far funzionare di nuovo le comunicazioni con la Voyager 1.

Questa veterana dell'esplorazione spaziale continua a dimostrare la sua resistenza e il suo valore, offrendo preziose informazioni sulla nostra galassia mentre continua il suo viaggio nell'infinito spazio cosmico.