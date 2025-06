Quando si parla di spazio, il rischio è sempre quello di fermarsi alla superficie: le immagini spettacolari della Stazione Spaziale Internazionale, i rendering delle future basi lunari, i video in soggettiva di una passeggiata extraveicolare. Tutto questo ha il suo fascino, ma spesso oscura la parte più interessante: la tecnologia che permette a tutto questo di esistere, le soluzioni ingegneristiche pensate per ambienti dove ogni margine d’errore è praticamente zero e le decisioni si prendono su dati concreti, non su suggestioni.

Con Luca Parmitano abbiamo scelto di entrare esattamente in questo territorio. Di parlare di sistemi di raffreddamento che devono funzionare senza convezione, di recupero delle risorse in ambienti chiusi, di protocolli di sicurezza progettati dopo decenni di operazioni extraveicolari e di come la robotica stia trasformando le attività di manutenzione orbitale.

Ma anche di limiti ancora irrisolti: l’assenza di manutenzione predittiva realmente automatizzata, la gestione delle radiazioni cosmiche in vista delle missioni lunari e interplanetarie, le sfide di una comunicazione asincrona quando la distanza rende impossibile il contatto immediato.

È un’intervista che racconta lo spazio non come una narrazione eroica o come intrattenimento pop, ma come un banco di prova estremo per la tecnologia e le competenze ingegneristiche più avanzate che abbiamo a disposizione oggi. E il contributo italiano, in questo scenario, non è un semplice dato statistico: è una componente strutturale delle infrastrutture orbitali, dei moduli pressurizzati, dei sistemi di osservazione e di ricerca scientifica.

Se vogliamo davvero capire dove sta andando l’esplorazione spaziale, è da conversazioni come questa che bisogna partire. Perché i rendering e le dirette streaming dei lanci sono la parte più semplice. La parte difficile è far funzionare ogni bullone, ogni software, ogni sistema di supporto alla vita, in un contesto dove tutto rema contro.

E Parmitano, su questo, ha molto da insegnare.