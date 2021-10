L’asteroide che estinse i dinosauri ci costrinse a scendere dagli alberi?

Quando un asteroide colpì la Terra 66 milioni di anni fa e spazzò via dinosauri non imparentati con gli uccelli e tre quarti della vita sulla Terra, i primi antenati di primati e marsupiali furono tra gli unici mammiferi arboricoli sopravvissuti, secondo un nuovo studio. Le specie arboree erano particolarmente a rischio di estinzione a causa della deforestazione globale causata dagli incendi boschivi dovuti all’impatto dell’asteroide.

“Una possibile spiegazione di come i primati siano sopravvissuti attraverso il confine K-Pg, nonostante fossero arboricoli, potrebbe essere dovuta a una certa flessibilità comportamentale, che potrebbe essere stato un fattore critico che ha permesso loro di sopravvivere”, ha detto Jonathan Hughes, co-primo autore dell’articolo e studente di dottorato nel laboratorio di Jeremy Searle, professore di ecologia e biologia evolutiva presso il College of Agriculture and Life Sciences. Il co-primo autore Jacob Berv, Ph.D. ’19, è attualmente Un Life Sciences Fellow presso l’Università del Michigan.

I primi mammiferi sono apparsi circa 300 milioni di anni fa e potrebbero essersi diversificati in tandem con un’espansione delle piante da fiore circa 20 milioni di anni prima dell’evento K-Pg. Quando l’asteroide ha colpito, molti di questi lignaggi di mammiferi sono morti, ha detto Hughes. “Allo stesso tempo, i mammiferi sopravvissuti si sono diversificati in tutte le nuove nicchie ecologiche che si sono aperte quando i dinosauri e altre specie si sono estinti”, ha detto Hughes.

In generale, i modelli hanno mostrato che le specie sopravvissute erano prevalentemente non arboree attraverso l’evento K-Pg, con due possibili eccezioni: antenati di primati e marsupiali. Gli antenati dei primati e i loro parenti più stretti sono risultati arboricoli proprio prima dell’evento K-Pg in ogni modello. Gli antenati marsupiali sono risultati arboricoli in metà delle ricostruzioni del modello.

“Siamo stati in grado di vedere che prima dell’evento K-Pg, in quel lasso di tempo, c’è stato un grande picco nelle transizioni da arboree e semi-arboricoli a non arboricoli, quindi non è solo che stiamo vedendo per lo più specie non arboree, ma le cose si stavano rapidamente allontanando dall’arborealità”, ha detto Hughes.