L'energia nucleare costa più delle rinnovabili, nuovo studio dall'Australia

L'Australia dovrebbe evitare l'energia nucleare a favore delle fonti rinnovabili, secondo il rapporto GenCost 2023-24 del CSIRO. Per estensione, il risultato della ricerca potrebbe in qualche modo influenzare le politiche energetiche globali.

Il dato su cui si basa l’affermazione è il costo previsto per realizzare un reattore SMR negli Stati Uniti, recentemente abortito. Questo progetto ha visto un aumento del 70% nei costi rispetto al 20% di inflazione globale del 2022.

Il rapporto GenCost 2023-24, aperto per consultazione fino al 9 febbraio 2024, evidenzia poi che l'elettricità prodotta da progetti solari ed eolici è la più conveniente per l'Australia, anche considerando l'affidabilità della rete elettrica. Inoltre, i costi per le rinnovabili, eolico e solare, sono scesi molto e si prevede che scenderanno ancora.

Il rapporto sottolinea che, sebbene il costo di nuove centrali a carbone e gas sia leggermente superiore a quello delle rinnovabili, l'obiettivo di emissioni nette zero rende le energie rinnovabili la scelta più sensata. A questo proposito, è importante ricordare che nel calcolo delle fonti fossili non sono mai considerati i costi ambientali (quelli che Bill Gates chiama Green Premium), il che rende tutto un po’ falsato.

L’economista Paul Graham indica che, nonostante il futuro sarà probabilmente a base di energie rinnovabili, sarà comunque necessario il gas come tecnologia di supporto. Tuttavia, l'energia nucleare, data la sua elevata spesa e le sfide logistiche, sembra non essere una soluzione pratica.

Immagine di copertina: jethuynh