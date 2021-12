Nuove tecnologie avvicinano l’uso delle onde oceaniche per l’energia rinnovabile

Alcuni ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Oceanica della Texas A & M University, stanno lavorando a due progetti separati, incentrati sui convertitori di energia del moto ondoso: uno per applicazioni su piccola scala e l’altro per applicazioni su scala industriale. Si tratta di una soluzione molto appetibile, che consentirebbe di produrre energia rinnovabile e sostenibile per supportare le comunità costiere, che nei soli Stati Uniti costituiscono la metà della popolazione.

Per raggiungere un costo dell’energia competitivo inferiore a 40 centesimi per kilowattora, il progetto finanziato dal DOE di Kang coinvolge un team di ricercatori multidisciplinari che cercano di attualizzare il loro convertitore brevettato di energia delle onde di superficie (SR-WEC) come soluzione competitiva in termini di costi per alimentatori di piccole e medie dimensioni. Gli SR-WEC sono dotati di una risonanza adattiva unica per onde casuali variabili, che producono rapporti di larghezza di cattura elevati, e di un sistema modulare leggero fornito di un generatore sigillato. Queste proprietà riducono sostanzialmente i costi di CapEx, OpEx e di conseguenza l’LCOE rendendolo competitivo.

Da quando questo progetto è stato inizialmente presentato al dipartimento, il team di Kang ha sviluppato due prototipi ottimali di SR-WEC: un SR-WEC su piccola scala per veicoli subacquei autonomi auto-ricaricanti e un SR-WEC su scala intermedia per alimentatori su scala kilowatt per applicazioni Powering the Blue Economy. Ora stanno lavorando alla realizzazione di prototipi più grandi. I prototipi saranno prima testati in un banco di prova asciutto e poi nel bacino 2D onda-corrente-vento a College Station.

Kang sta anche lavorando con Global Perpetual Energy (GPE), una società di energia rinnovabile del Texas, per creare un convertitore di energia del moto ondoso che sarà in grado di produrre energia su scala megawatt. Evolvendosi dalla piattaforma brevettata di energia rinnovabile oceanica di GPE, Kang sta sviluppando un sistema di conversione di energia del moto ondoso ottimale che estrae efficacemente energia dalla risonanza della deformazione elastica delle onde su una vasta area.

Il design del sistema è stato ispirato dal fatto che l’energia delle onde si estende per l’intera lunghezza dell’onda, da decine a centinaia di metri. L’obiettivo di questo progetto sponsorizzato da GPE è quello di testare un prototipo offshore a Galveston e offrire ai cittadini che vivono lungo le coste un’energia costantemente disponibile, anche di notte, con la sola necessità delle onde.