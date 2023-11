Turbina gigante installata in tempi record, il nuovo exploit cinese

La Cina è uno dei paesi che inquinano di più, e forse anche per questo stanno cercando di andare molto in fretta nel passaggio alle rinnovabili. Così in fretta da stabilire nuovi record piuttosto spesso: di recente, per esempio, la società Goldwind ci ha messo solo 24 ore per installare una gargantuesca turbina off-shore da 16MW.

È la pala eolica più grande del mondo - quella che occupa sette campi da calcio - e installarla in solo 24 ore non è certo una cosa ordinaria. La manodopera cinese ha già dato prova di sé in altre occasioni in passato, e tutti ricordiamo come durante la pandemia realizzarono ospedali di emergenza in un batter d’occhio.

Il record tuttavia rimane impressionante. La turbina in questione tra l’altro è gemella di quella che stabilì un record di produzione energetica durante un uragano, qualche tempo fa. La prossima volta che i venti saranno così forti - cosa che succede sempre più spesso - l’energia prodotta sarà quindi ancora maggiore.

Goldwind afferma di aver raggiunto questo nuovo risultato grazie in particolare all’uso di simulazioni al computer (stimolazioni nel post originale, senz’altro un refuso), che hanno permesso di creare “processi ottimizzati in anticipo”. Tra le conseguenze dirette c’è anche una sensibile riduzione dei costi.

La pala in questione, GWH252-16MW, ha un diametro del rotore di 252 metri. Ha anche un'area spazzata di circa 50.000 metri quadrati. Il mozzo della turbina è alto 146 metri, quanto un edificio di 50 piani. Un vero e proprio colosso, qualcosa che lascia davvero a bocca aperta; potrebbe persino diventare una destinazione turistica.