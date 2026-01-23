La caccia agli esopianeti abitabili è entrata in una nuova fase. Non si tratta più soltanto di scoprire nuovi mondi oltre il Sistema Solare, ma di comprenderne davvero la natura, distinguendo i segnali autentici delle loro atmosfere dal "rumore di fondo" prodotto dalle stelle che li ospitano. È proprio per affrontare questa sfida cruciale che la NASA ha lanciato in orbita Pandora, un telescopio spaziale dalle dimensioni contenute ma dalle ambizioni scientifiche straordinarie, decollato l'11 gennaio 2026 dalla base di Vandenberg in California a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX.

Il problema che Pandora si propone di risolvere è tanto tecnico quanto fondamentale per l'astrobiologia. Quando un esopianeta transita davanti alla propria stella, la luce stellare attraversa la sua atmosfera rivelando tracce chimiche preziose come vapore acqueo o idrogeno, elementi che potrebbero indicare condizioni favorevoli alla vita. Tuttavia, le stelle non sono sfere luminose perfettamente uniformi: presentano macchie stellari, regioni più fredde e attive simili alle macchie solari terrestri, che possono contenere esse stesse molecole come il vapore acqueo. Questo fenomeno, noto come transit light source effect, rischia di generare falsi positivi, portando gli scienziati a credere di aver individuato acqua nell'atmosfera di un pianeta quando invece proviene dalla stella stessa.

Classificato come SmallSat e gestito dal Goddard Space Flight Center della NASA in collaborazione con il Lawrence Livermore National Laboratory e l'Università dell'Arizona, Pandora adotta una strategia operativa radicalmente diversa dai telescopi tradizionali. Invece di cercare nuovi pianeti, si concentrerà su circa 20 esopianeti già identificati da missioni precedenti, osservandoli con una pazienza metodica senza precedenti. La sua strumentazione combina telecamere sensibili alla luce visibile e infrarossa per catturare gli spettri luminosi durante i transiti planetari, ma la vera innovazione sta nella durata delle osservazioni.

Pandora è programmato per osservare ogni stella target per 24 ore consecutive, tornando a studiarla 10 volte nell'arco di un anno, per un totale di circa 240 ore di osservazione per ogni obiettivo

Questa strategia consente di mappare con precisione la rotazione delle macchie stellari e la loro evoluzione temporale, permettendo agli astronomi di sottrarre matematicamente il loro contributo dai dati spettrali e isolare con certezza i segnali provenienti effettivamente dalle atmosfere planetarie. È un lavoro di "pulizia" essenziale che trasforma dati grezzi potenzialmente ambigui in informazioni scientificamente affidabili, eliminando i falsi positivi nella ricerca di biomarcatori atmosferici.

La missione si inserisce nel programma Astrophysics Pioneers della NASA, un'iniziativa che rappresenta un cambio di paradigma rispetto ai progetti spaziali tradizionali. A differenza di telescopi come James Webb, che richiedono decenni di sviluppo e investimenti miliardari, le missioni Pioneers sono progettate per essere rapide ed economicamente sostenibili, con l'obiettivo di rispondere a domande scientifiche specifiche senza gravare eccessivamente sui budget dell'agenzia. Questo approccio accetta margini di rischio leggermente superiori in cambio di tempi di realizzazione più brevi e della possibilità di sperimentare tecnologie innovative.

La relazione tra Pandora e il James Webb Space Telescope è complementare piuttosto che competitiva. Webb possiede capacità osservative senza pari nell'infrarosso, ma è uno strumento estremamente richiesto dalla comunità scientifica globale e raramente può dedicare lunghi periodi di osservazione ripetuta allo stesso obiettivo. Pandora fornirà a Webb dati già filtrati dalle interferenze stellari, permettendo al telescopio più grande di concentrare le proprie risorse sui target più promettenti e di interpretare correttamente gli spettri atmosferici, specialmente per gli esopianeti rocciosi di piccole dimensioni dove le probabilità di trovare segni di vita sono teoricamente più elevate.

Il telescopio utilizzerà il metodo del transito, osservando i pianeti mentre passano davanti alle loro stelle e analizzando come la composizione atmosferica planetaria alteri lo spettro della luce stellare filtrata. Durante il primo anno di operazioni scientifiche, l'attenzione si concentrerà sulla rilevazione di idrogeno e vapore acqueo, molecole chiave per valutare il potenziale di abitabilità di questi mondi lontani. Non si tratta di una ricerca diretta di forme di vita extraterrestri, ma piuttosto di un'indagine sistematica sulle condizioni fisico-chimiche che potrebbero supportarle.

Le prospettive aperte da Pandora vanno oltre i risultati scientifici immediati. La missione rappresenta un test importante per il modello delle missioni spaziali rapide e mirate, dimostrando che anche strumenti relativamente modesti possono fornire contributi scientifici cruciali quando progettati con obiettivi ben definiti. Se il programma avrà successo, potrebbe ispirare una nuova generazione di telescopi specializzati che, lavorando in sinergia con i giganti dell'osservazione spaziale, accelereranno la nostra comprensione degli esopianeti e la ricerca di mondi potenzialmente abitabili nella galassia.