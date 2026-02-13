La controversia scientifica sul ruolo ecologico dei lupi nello Yellowstone National Park si arricchisce di un nuovo capitolo con la pubblicazione di uno studio critico sulla rivista Global Ecology and Conservation. Un team di ricercatori della Utah State University e della Colorado State University ha messo in discussione uno dei dati più citati nella letteratura sulla conservazione dei grandi carnivori: l'affermazione che il ritorno dei lupi nell'ecosistema del parco abbia innescato una delle cascate trofiche più potenti mai documentate al mondo. La questione tocca un tema centrale dell'ecologia contemporanea, ovvero la capacità dei predatori apicali di modellare interi ecosistemi attraverso effetti a cascata che si propagano lungo la catena alimentare, dai grandi erbivori fino alla vegetazione ripariale.

Il dottor Daniel MacNulty, ecologo della fauna selvatica presso la Utah State University e autore principale della critica, insieme al dottor David Cooper, ricercatore emerito della Colorado State University, ha condotto una rianalisi approfondita di un articolo pubblicato nel 2025 da Ripple e colleghi. Quest'ultimo riportava un incremento del 1.500% nel volume della chioma dei salici lungo i corsi d'acqua del parco dopo il ritorno dei lupi, avvenuto negli anni Novanta. Un dato impressionante che sembrava confermare in modo spettacolare l'ipotesi della cascata trofica: i lupi predano gli ungulati, riducendone il numero e modificandone il comportamento di alimentazione, permettendo così alla vegetazione di rigenerarsi.

L'analisi critica pubblicata dai due ricercatori solleva tuttavia questioni metodologiche fondamentali che minano la validità di quella conclusione. Il problema centrale riguarda il metodo statistico utilizzato per calcolare il volume della chioma dei salici. MacNulty spiega che lo studio originale ha impiegato un modello di regressione che utilizzava l'altezza delle piante sia per calcolare che per predire il volume della chioma. "Poiché l'altezza è stata utilizzata sia per calcolare che per predire il volume, la relazione è circolare: matematicamente garantita per apparire forte anche se non si è verificato alcun cambiamento biologico reale", ha affermato il ricercatore. In altre parole, il metodo statistico ha creato artificialmente una correlazione apparentemente robusta per costruzione matematica, indipendentemente dall'effettiva entità dei cambiamenti ecologici.

Il ragionamento circolare nel modello statistico garantiva matematicamente una correlazione forte anche in assenza di un reale cambiamento biologico

Ma le criticità metodologiche non si fermano qui. I ricercatori hanno individuato una serie di violazioni delle assunzioni di base del modello utilizzato. Il modello di conversione altezza-volume era stato originariamente sviluppato per salici con forme di crescita naturali, ma è stato applicato anche a esemplari fortemente brucati dagli erbivori, con forme alterate e asimmetriche. Questa applicazione impropria ha inflazionato artificialmente gli aumenti apparenti di volume. Inoltre, le parcelle di salici confrontate tra il 2001 e il 2020 erano in gran parte costituite da localizzazioni diverse, rendendo difficile distinguere i cambiamenti ecologici reali dalle distorsioni dovute al campionamento spaziale.

Un'altra questione rilevante riguarda l'assunzione di equilibrio ecologico. Lo studio di Ripple confrontava la situazione di Yellowstone con altre cascate trofiche documentate nel mondo, assumendo implicitamente che il sistema avesse raggiunto un equilibrio ecologico. Tuttavia, come sottolineano MacNulty e Cooper, l'ecosistema di Yellowstone è ancora in fase di recupero e non può essere considerato in equilibrio, rendendo problematico questo tipo di comparazione. Cooper precisa: "Una volta tenuti in conto questi problemi, non ci sono prove che il recupero dei predatori abbia causato un aumento ampio o sistemico della crescita dei salici. I dati supportano invece una risposta più modesta e spazialmente variabile, influenzata dall'idrologia, dalla brucatura e dalle condizioni locali del sito".

La controversia si inserisce in un dibattito più ampio che vede contrapposte diverse interpretazioni dello stesso dataset. Mentre Ripple e colleghi descrivono il ritorno dei lupi come catalizzatore di una potente cascata trofica, un altro gruppo di ricercatori guidato da Hobbs ha pubblicato nel 2024 un'analisi basata su vent'anni di esperimenti sul campo, riportando solo effetti di cascata deboli. Questa divergenza di conclusioni, basata sugli stessi dati raccolti sul terreno, evidenzia quanto sia cruciale la metodologia statistica e l'interpretazione dei risultati nella ricerca ecologica contemporanea.

È importante sottolineare che i ricercatori non mettono in discussione l'importanza ecologica dei grandi carnivori. MacNulty chiarisce: "Il nostro obiettivo è chiarire le evidenze, non minimizzare il ruolo dei predatori. Gli effetti dei predatori a Yellowstone sono reali ma dipendenti dal contesto, e affermazioni forti richiedono prove forti". La presenza dei lupi ha indubbiamente effetti documentati sull'ecosistema del parco, ma questi appaiono più complessi, variabili nello spazio e condizionati da molteplici fattori rispetto a quanto suggerito dalle interpretazioni più semplificate.

Lo studio evidenzia inoltre come fattori aggiuntivi, tra cui la caccia praticata dall'uomo agli ungulati al di fuori dei confini del parco, le dinamiche idrologiche e le condizioni microclimatiche locali, giochino ruoli significativi che non possono essere trascurati in un'analisi rigorosa. La selezione di fotografie che mostravano i cambiamenti più drammatici nella vegetazione, senza considerare la variabilità spaziale del fenomeno, ha inoltre contribuito a creare un'immagine distorta dell'entità dei cambiamenti.