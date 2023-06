Nell’ambito di una recente analisi dei dati della missione spaziale Cassini della NASA, gli scienziati hanno confermato che Encelado, la sesta luna più grande di Saturno, potrebbe ospitare tutte le sostanze fondamentali necessarie per la vita. Questi risultati aprono interessanti prospettive anche per altre lune simili nel sistema solare esterno.

Secondo le recenti scoperte pubblicate, l’oceano sotterraneo di Encelado contiene una quantità significativa di fosforo, l’ultimo elemento vitale per la vita che gli studiosi dovevano ancora trovare sulla luna di Saturno. Questa scoperta alimenta le speranze di individuare tracce di vita anche oltre il nostro pianeta.

Sappiamo che tutti gli organismi viventi sulla Terra dipendono da sei elementi essenziali: carbonio, idrogeno, azoto, ossigeno, zolfo e fosforo. I campioni prelevati dalla sesta luna di Saturno hanno finalmente confermato la presenza di tutti e sei gli elementi necessari per la vita come la conosciamo.

I campioni sono stati ottenuti da uno degli anelli di Saturno, il quale contiene principalmente ghiaccio d’acqua espulso dai vulcani simili a geyser presenti nell’oceano liquido situato in profondità sotto la superficie ghiacciata della luna in questione. Nonostante le analisi precedenti non avessero rilevato tracce significative di fosforo, nuovi modelli geochimici suggeriscono che su Encelado il fosforo sia abbondante, con concentrazioni almeno 100 volte superiori rispetto agli oceani terrestri.

Questa scoperta apre nuovi orizzonti, suggerendo che altri mondi situati al di là della cosiddetta “linea di congelamento del biossido di carbonio“, ovvero il punto del sistema solare esterno in cui i raggi solari non riescono più a sciogliere il biossido di carbonio che si congela in ghiaccio, potrebbero essere altrettanto adatti alla vita come Encelado. Ad esempio, Plutone e la luna di Nettuno chiamata Tritone potrebbero offrire condizioni favorevoli.

Secondo il planetologo Frank Postberg dell’Università di Berlino, tali ambienti potrebbero sostenere la vita nonostante la lontananza dal sole, grazie alla presenza di fumarole idrotermali simili a quelle presenti nelle profondità degli oceani terrestri.

Recentemente, la NASA ha rilevato un’imponente eruzione d’acqua proveniente da Encelado utilizzando il telescopio James Webb. La colonna d’acqua si è estesa per oltre 6.000 miglia, circa 20 volte il diametro della luna. Ulteriori osservazioni con questo strumento potrebbero fornire importanti informazioni sulle caratteristiche di Encelado.

Va sottolineato che la scoperta del fosforo è frutto dell’applicazione di nuove tecniche di analisi dei dati a informazioni raccolte in passato. Un caso simile si è verificato di recente, quando l’applicazione di modelli a dati di 37 anni fa provenienti dalla missione Voyager 2 della NASA ha rivelato la possibilità di oceani sotterranei su alcune lune che orbitano attorno a Urano, come Titania, Oberon, Ariel e Umbriel.