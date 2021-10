Torna sulla Terra la troupe russa che ha girato il primo film nello spazio

Yulia Peresild, 37 anni, e Klim Shipenko, 38 anni, sono atterrati come previsto nella steppa del Kazakistan alle 04:36 GMT, secondo le riprese trasmesse in diretta dall’agenzia spaziale russa Roscosmos. Shipenko è apparso angosciato ma sorridente mentre usciva dalla capsula, agitando la mano verso le telecamere prima di essere portato via dagli operatori sanitari per un esame. Peresild, che interpreta il ruolo principale del film ed è stata selezionata tra circa 3.000 candidate, è stata estratta dalla capsula tra applausi e un mazzo di fiori.

L’attrice ha detto di essere “triste” per aver lasciato la ISS. “Sembrava che 12 giorni fossero tanti, ma quando tutto è finito, non volevo andarmene”, ha detto alla televisione russa. Il team è stato traghettato sulla terra ferma dal cosmonauta Oleg Novitsky, che era stato sulla stazione spaziale negli ultimi sei mesi.

I registi erano partiti dal cosmodromo di Baikonur affittato dalla Russia nell’ex Kazakistan sovietico all’inizio di questo mese, viaggiando verso la ISS con il cosmonauta veterano Anton Shkaplerov per filmare le scene di “The Challenge”. La trama del film russo, che è stata per lo più tenuta nascosta insieme al suo budget, è comunque incentrata su un chirurgo che viene inviato sulla ISS per salvare un cosmonauta.

La missione non è stata priva di piccoli intoppi. Mentre la troupe cinematografica attraccava alla ISS all’inizio di questo mese, Shkaplerov ha dovuto passare al controllo manuale. Inoltre quando i controllori di volo russi venerdì hanno condotto un test sulla navicella spaziale Soyuz MS-18, il propulsore della nave ha “sparato” inaspettatamente destabilizzando la ISS per 30 minuti, ha detto un portavoce della NASA all’agenzia di stampa russa TASS. Konstantin Ernst, capo della rete televisiva Channel One e co-produttore di “The Challenge”, ha rivelato che l’atterraggio della squadra, documentato da una troupe cinematografica, sarà anche presente nel film.