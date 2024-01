120€ in meno su questo Galaxy S24, da non perdere!

Ci sono diverse ragioni per considerare l'acquisto dei nuovi Galaxy S24, e tra le cinque che abbiamo esposto in questo articolo, si aggiunge ora una sesta motivazione legata al prezzo. Nonostante la recente presentazione, è già possibile risparmiare su tutta la serie Galaxy S24, con sconti che raggiungono fino a 120€ su determinati modelli e versioni. Ad esempio, sul Galaxy S24 Plus da 512GB è possibile beneficiare di uno sconto immediato di 120€, consentendo di acquistarlo a soli 1.189€ anziché 1.309€.

Galaxy S24, perché approfittarne?

Acquistando tempestivamente uno dei nuovi Galaxy S24, avrete l'opportunità di risparmiare su ciò che è destinato a essere, per l'intero anno 2024, tra i migliori smartphone Android disponibili sul mercato. Tuttavia, è importante considerare che i vantaggi finanziari potrebbero esaurirsi con la conclusione dell'offerta di lancio, rendendo l'acquisto successivo un impegno più oneroso per il vostro portafoglio. Abbiamo menzionato prima il Galaxy S24 Plus, che offre un risparmio immediato di 120€. Ma l'affare migliore si trova sul modello Ultra, il più ambito della serie grazie al suo ampio display ora non più curvo e al comparto fotografico senza compromessi. Sulla versione da 1TB è possibile addirittura risparmiare oltre 200€.

La serie Galaxy S24 segna un passo avanti, introducendo il primo chip dedicato all'intelligenza artificiale, concepito per rivoluzionare l'esperienza d'uso dello smartphone. L'intelligenza artificiale è integrata in quasi ogni aspetto dello smartphone, migliorando la qualità delle fotocamere e offrendo funzioni di editing avanzato, che in passato erano riservate solo ai fotografi più esperti e pazienti.

Infine, Samsung alza ulteriormente l'asticella con la sua nuova serie top di gamma, garantendo 7 anni di aggiornamenti, allineandosi così a colossi del settore come Google e Apple. In definitiva, si tratta di smartphone senza compromessi, e chi si affretta all'acquisto può già godere di notevoli risparmi.

