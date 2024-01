5 ragioni per comprare Samsung Galaxy S24

Samsung ha scosso il panorama degli smartphone presentando le sue ultime creazioni con la serie Galaxy S24. Questa nuova generazione di dispositivi offre una vasta gamma di miglioramenti e innovazioni che promettono di collocare questi modelli tra i migliori sul mercato. In questo articolo, esploreremo le 5 ragioni convincenti per considerare l'acquisto del modello base, il Samsung Galaxy S24.

1. Funzioni IA innovative

La parola d'ordine durante la presentazione dei nuovi Galaxy S24 è stata "intelligenza artificiale". Grazie alla collaborazione tra Samsung e Google, i nuovi modelli di smartphone top di gamma possono contare su una pletora di funzionalità innovative e davvero utili.

Poter parlare con persone che non conoscono la vostra lingua grazie alla traduzione in tempo reale, per esempio, è qualcosa che fino a pochi anni fa poteva essere considerata pura fantascienza. La modifica delle immagini tramite IA generativa mette nelle mani di tutti degli strumenti di editing potenti che una volta erano appannaggio solamente dei fotografi più abili e pazienti.

Trovate tutte le altre novità nel nostro articolo dedicato al lancio di Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra.

2. Un display che migliora a tutto tondo

Il display di Samsung Galaxy S24 migliora in modo deciso rispetto a quello del modello dello scorso anno. Oltre ad avere delle cornici leggermente più sottili ed una diagonale leggermente maggiore, è ora realizzato utilizzando la tecnologia LTPO. Un pannello OLED di questo tipo è in grado di variare la propria frequenza di aggiornamento tra 1Hz e 120Hz in modo fluido, permettendo allo smartphone di consumare meno energia quando i contenuti a schermo lo consentono. Inoltre, la luminosità massima ora raggiunge il valore di picco di 2600 nit, superando quella di Pixel 8 Pro e iPhone 15 Pro.

3. 7 anni di aggiornamenti software

Samsung ha annunciato che la serie Galaxy S24 sarà la prima del marchio a ricevere sette anni di aggiornamenti Android, One UI e sicurezza. Questa politica non si applicherà ai dispositivi più vecchi come il Galaxy S23, confermando il vantaggio di scegliere un Galaxy S24 rispetto allo smartphone dello scorso anno, per quanto tale modello sia ancora perfettamente in grado di svolgere la propria funzione al meglio.

Grazie al supporto software così esteso potrete aspettarvi di tenere il vostro nuovo top di gamma più a lungo, continuando a ricevere la maggior parte (se non tutte) le novità annunciate da Samsung e Google nel corso dei prossimi anni.

4. Sempre più potente

Nonostante le sue dimensioni relativamente contenute, il Galaxy S24 ha comunque un cuore da flagship. Mentre in alcuni mercati in giro per il mondo il nuovo top monta il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, da noi arriva con sotto la scocca un chip Exynos 2400.

Sebbene la storicità della faida Snapdragon vs Exynos sia spesso stata a favore del primo, questa volta pare che nei primi benchmark grafici il chip del Galaxy S24 nostrano abbia la meglio. Anche se così non fosse, si tratta lo stesso di un chip dalla potenza incredibile e in grado di surclassare tutti gli smartphone Android top di gamma del 2023, e questo dovrebbe bastare.

Se Samsung è fiduciosa che il suo chip sia in grado di affiancarsi alla variante Snapdragon, mentre allo stesso tempo offre tutte le stesse funzionalità fotografiche e di IA, siamo sicuri che l'esperienza per gli utenti sarà di livello altissimo.

5. Una batteria più grande e componenti più efficienti

Il Galaxy S24 presenta una nuova batteria da 4.000mAh, la quale rappresenta un marginale ma benvenuto miglioramento rispetto all'unità da 3.900mAh presente nel suo predecessore, il Galaxy S23. Con l'inclusione dell'Exynos 2400, l'ultimo chip di Samsung che dovrebbe avere una migliore efficienza energetica rispetto al suo predecessore, ci si aspetta che il Galaxy S24 garantisca una maggiore durata della batteria rispetto al modello dell'anno precedente. Anche il display LTPO in grado di scendere fino ad 1Hz dovrebbe aiutare lo smartphone a durare di più.

Questo sviluppo è promettente per gli utenti che desiderano un utilizzo senza preoccuparsi di ricaricare frequentemente la batteria. La combinazione di una cella più grande, di un chipset e di un display più efficienti nel Galaxy S24 promettono di certo prestazioni in notevole aumento.

Dove acquistare Samsung Galaxy S24?

Nel caso queste 5 motivazioni vi abbiano convinto a lanciarvi all'acquisto del nuovo top di gamma Samsung, vi lascio qui di seguito un link al quale trovate tutti i modelli e le colorazioni di Galaxy S24:

