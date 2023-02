Xiaomi 13 Pro è il nuovo top di gamma del brand, appena ufficializzato per l’Europa e per l’Italia durante l’evento dedicato tenutosi a Barcellona in occasione del Mobile World Congress 2023.

Noi abbiamo avuto la fortuna di poter provare lo smartphone per un paio di giorni questo weekend, in attesa di una recensione completa che arriverà nel prossimo futuro, e siamo rimasti davvero molto colpiti. Ecco perché Xiaomi 13 Pro è un flagship da non dare per scontato!

Un bel mattoncino

Le prime considerazioni che possiamo fare riguardo Xiaomi 13 Pro sono sicuramente degli apprezzamenti riguardo la qualità della costruzione del terminale e dei materiali impiegati per la sua realizzazione.

Lo smartphone risulta solido, molto denso, non si ha mai la sensazione di avere tra le mani un prodotto di “serie B”. Questa sensazione è di certo aiutata dall’uso della ceramica per la scocca posteriore, nera e lucida nel caso del modello in nostro possesso.

Rispetto al vetro, la ceramica è molto più resistente ai graffi e dissipa in maniera più rapida il calore permettendo a Xiaomi 13 Pro di poter essere utilizzato all’occorrenza anche senza cover (come il sottoscritto preferisce, N.d.R.). Ovviamente consigliamo sempre di proteggere lo smartphone contro le cadute con una cover e un vetro protettivo, tuttavia non dovrete preoccuparvi troppo di graffiare la lucida scocca appoggiando Xiaomi 13 Pro su superfici ruvide se decidete di farne a meno.

L’uso della ceramica ha però una grande controindicazione: il peso. Xiaomi 13 Pro arriva a circa 230g, che su questo form factor si fanno decisamente sentire. Personalmente, per quanto sia un bel dispositivo il modello Pro, preferisco il design di Xiaomi 13 base nella lineup di quest’anno. Nonostante io sia un fan di schermi e scocche curvi, Xiaomi 13 Pro lo reputo un po’ anonimo. Se devo essere onesto, il design di Xiaomi 12 Pro con scocca e bordi opachi è ancora il mio preferito di sempre per quanto riguarda il marchio cinese.

Sogno o son desto?

Non che mi sia importato più molto del design quando ho iniziato ad utilizzare Xiaomi 13 Pro. Si tratta di un ottimo flagship con specifiche di prima classe, un display estremamente piacevole ma soprattutto un comparto fotografico da sogno, per lo meno secondo il mio gusto personale.

Sul retro di Xiaomi 13 Pro sono installati tre sensori da 50MP, di cui sue Samsung ISOCELL s5kjn1 e un enorme Sony IMX989 da 1″. Si tratta di uno dei flagship forse più equilibrato di sempre per le foto, Xiaomi vuole garantire agli utenti di catturare immagini di altissima qualità indipendentemente dalla lunghezza focale. Non dovrete quindi preoccuparvi di teleobiettivi di seconda scelta o grandangolari a bassa risoluzione con questo smartphone.

La collaborazione con Leica è per la prima volta presente in un prodotto europeo del marchio, la gamma Xiaomi 12T non poteva ancora contare su tutte le novità lanciate con le esclusive cinesi Xiaomi 12S. E posso dire che il primo impatto è sicuramente d’effetto!

L’elaborazione fotografica delle immagini a cui ci aveva abituato Xiaomi è stata completamente stravolta (e per fortuna migliorata) dagli esperti di Leica, i quali hanno collaborato anche nello sviluppo di un sacco di opzioni divertenti dedicate allo scatto che davvero rendono Xiaomi 13 Pro uno strumento piacevole e in grado di restituire immagini di altissima qualità.

I filtri dedicati alla modalità ritratto che simulano le più famosi lenti per DSLR del marchio tedesco sono stupendi e la scelta della calibrazione dei colori Leica Authentic o Leica Vibrant permette ad ognuno di scegliere la “pellicola” che preferisce. Ulteriori prove sono necessarie per un giudizio completo, per ora posso solo dirvi che se siete dei fotografi appassionati che si divertono ad utilizzare lo smartphone, questo potrebbe essere il prodotto che fa per voi.

Nel corso del mio primo weekend ho però notato di aver sviluppato un po’ di ansia da batteria scarica e questo è solamente dovuto ad un fattore psicologico in quanto Xiaomi 13 Pro non ha mai dato impressione di scaricarsi più in fretta del dovuto.

Il fatto di sapere che la capacità della batteria è di 4820mAh, un po’ meno dei 5000mAh canonici per i top di gamma, mi ha portato a guardare più spesso del dovuto la percentuale di carica residua. Ripeto per chiarezza, ciò senza un motivo concreto perché al momento nonostante tantissime foto l’autonomia sembra buona. Dall’altro lato però c’è la certezza di una ricarica ultrarapida a 120W all’occorrenza (o 50W wireless), il che di certo aiuta.

Come detto in apertura, la nostra recensione arriverà molto presto, in fondo vogliamo provare per bene quello che a tutti gli effetti ha le capacità per essere uno dei migliori smartphone del 2023. Se siete interessati a conoscere il prezzo di questo dispositivo e maggiori informazioni riguardo a quanto presentato da Xiaomi al MWC 2023 vi lascio ai nostri articoli dedicati.