Nella serata di ieri si è tenuto il tanto atteso keynote di apertura della WWDC 2022, la conferenza Apple dedicata agli sviluppatori in cui vengono annunciate solitamente le principali novità software in arrivo entro la fine dell’anno.

Quest’anno sono moltissime le novità anche lato hardware, vi invitiamo a leggere gli articoli dedicati per andare più nel dettaglio, ma ce ne sono alcune che sono spiccate rispetto alle altre sia in modo positivo che in modo negativo.

I 5 migliori annunci della WWDC 2022

La nuova Lockscreen di iOS 16

Uno dei principali cambiamenti apportati al sistema operativo per iPhone in uscita questo autunno riguarda la Lockscreen, ovvero la schermata di blocco. Apple ha completamente ridisegnato questa parte di software che ora permette una profonda personalizzazione e l’aggiunta di nuovi widget.

Sarà possibile creare e salvare diverse Lockscreen con sfondi e widget diversi, ma anche personalizzare dimensione e font dell’orologio, per poi cambiarle al volo in base al vostro stato d’animo o alla situazione. Sarà facile come cambiare quadrante dello smartwatch!

Le varie Lockscreen potranno anche essere legate ai vari profili Focus introdotti con iOS 15, in modo che vengano automaticamente selezionate in base al profilo in uso.

Anche le notifiche sono state riviste. Ora invece che apparire in una lista a schermo intero che parte dall’alto verranno nascoste in un menu accessibile rapidamente dalla parte bassa della schermata, in modo da risultare più facilmente accessibili e meno invasive.

Safety Check

In iOS 16 arriverà anche un nuovo strumento per la privacy chiamato Safety Check. Può essere utile agli utenti la cui sicurezza personale è a rischio a causa di violenze domestiche o da parte di partner intimi, rimuovendo rapidamente tutti gli accessi concessi a terzi.

Safety Check include un reset di emergenza che aiuta gli utenti ad effettuare facilmente il logout da iCloud su tutti gli altri dispositivi, a reimpostare i permessi di privacy e a limitare la messaggistica al solo dispositivo in uso. Inoltre, aiuta gli utenti a capire e gestire le persone e le app a cui hanno dato accesso.

Live Text nei video

In questo caso parliamo dell’aggiornamento di una funzione introdotta su iOS 15 e iPadOS 15 lo scorso anno. Se prima Live Text era in grado di estrarre il testo dalle fotografie, ora sarà possibile copiare facilmente le stringhe anche dai video in riproduzione!

Sicuramente si tratta di una funzionalità che potrà tornare utile a molti. Il primo pensiero va agli studenti che registrano le proprie lezioni o agli sviluppatori che seguono dei tutorial online da cui potranno facilmente copiare il codice mostrato senza la necessità di ribatterlo a mano.

Stage Manager, Freeform e Meteo su iPad

iPadOS 16 è stato lasciato un po’ in secondo piano, l’annuncio delle novità è avvenuto verso la fine dell’evento durato due ore. Non per questo, tuttavia, si tratta di un aggiornamento meno interessante.

In iPadOS 16 arriva finalmente l’applicazione Meteo, completamente ridisegnata per sfruttare il grande display dei tablet dell’azienda (e la calcolatrice ancora no!?). Più tardi nel corso dell’anno verrà implementata anche una nuova app chiamata Freeform, la quale permetterà a diversi utenti di collaborare con testo, foto, disegni, appunti e molto altro ancora in una lavagna virtuale di dimensioni potenzialmente infinite.

E da questo autunno iPad sarà ancora più vicino ad un laptop vero e proprio grazie a Stage Manager. La funzione, in arrivo anche sui Mac che saranno aggiornati a macOS Ventura, permette di creare diversi gruppi di applicazioni attive che troveranno posto sul lato sinistro del display. Si tratta di una novità che migliorerà ancora il multitasking sui potenti tablet Apple e permetterà anche l’utilizzo delle app in finestre ridimensionabili. Finalmente!

Apple M2 ed i nuovi MacBook

Non possiamo concludere questa lista senza parlare degli annunci hardware della WWDC. Il brand di Cupertino ha annunciato di aver concluso la propria transizione di due anni dai sistemi Mac Intel a quelli Apple Silicon (anche se in realtà non è ancora stato presentato un sostituto di Mac Pro).

E così, dopo gli annunci passati di Apple M1 e di tutte le sue varianti tra cui M1 Pro e M1 Max, è finalmente arrivato il momento della seconda generazione di SoC: diamo il benvenuto ad Apple M2! Sono stati annunciati anche i MacBook Air e MacBook Pro 13″ di nuova generazione con a bordo i nuovi chip.

I 5 peggiori annunci della WWDC 2022

Apple Pay Later

Un annuncio forse interessante per gli utenti americani ma che non riguarda al momento il nostro Paese (e forse non lo riguarderà mai, N.d.R.).

Apple Pay permetterà di rateizzare a tasso zero e senza interessi le spese effettuate in sei pagamenti diluiti nel corso di altrettante settimane. Gli utenti potranno utilizzare Apple Pay Later al momento del pagamento con Apple Pay o in Wallet.

Di certo un aiuto nel dilazionare le spese più grosse, anche se alla fine dei conti sei settimane non sono molte e la maggior parte degli utenti in quel lasso di tempo non riceve due diverse entrate sul proprio conto per tamponare l’uscita. Staremo a vedere se prenderà piede.

Tab Groups in Safari

Con i nuovi aggiornamenti dei sistemi operativi Apple collaborare sarà più facile, o così almeno la pensa l’azienda americana. iOS 16, iPadOS 16 e macOS Ventura disporranno di una nuova versione di Safari che supporta la condivisione delle schede del browser.

Sarà possibile condividere in modo facile le schede di navigazione con altri utenti e si potrà vedere in ogni istante quale scheda tali utenti stanno guardando. Siamo sicuri sia una cosa che le persone vogliono?

Caricabatterie con due porte USB Tipo-C

In concomitanza all’arrivo dei nuovi MacBook, Apple ha annunciato anche un nuovo caricabatterie dotato di due porte USB Tipo-C per caricare contemporaneamente due diversi dispositivi.

Ottimo, direte voi, cosa c’è di male? Beh, negli Stati Uniti il caricabatterie costa addirittura 59,00 dollari e dispone di soli 35W di potenza. Collegando un iPhone 13 Pro Max ed un MacBook la potenza sarà divisa tra le due uscite con conseguenti tempi di attesa più lunghi per una ricarica completa.

Con tutte le alternative di terze parti disponibili sul mercato non si tratta di certo di un accessorio da noi consigliato…

watchOS 9

Apple Watch riceverà un nuovo aggiornamento questo autunno che aggiungerà alcuni nuovi quadranti e migliorerà le funzionalità legate al fitness ed alla salute. Per gli utenti che però non utilizzano attivamente l’orologio per lo sport e la salute ma solamente come “puro” smartwatch ci sono davvero pochissime novità.

Ok, Apple ha modificato l’apparizione delle notifiche a schermo mentre si sta utilizzando attivamente l’orologio in modo che compaiano come dei banner meno invasivi ma nulla più. Almeno potremo sfruttare la tastiera integrata con il correttore anche in italiano, lingua che sarà aggiunta in watchOS 9 entro la fine dell’anno.

MacBook Air M1 sale di prezzo

Non un vero e proprio annuncio, tuttavia una modifica conseguente agli annunci di ieri sera.

Solitamente, come effetto collaterale dell’arrivo delle nuove generazioni di prodotti tech ci si aspetta che i vecchi modelli calino di prezzo. Così non è stato per quello che Apple definisce il suo laptop più venduto di sempre. MacBook Air con chip M1 è stato annunciato al prezzo di 1159,00 euro nel novembre del 2020 mentre ora è disponibile sullo store Apple a 1229,00 euro, un aumento di 70 euro sul prezzo di lancio.

Per fortuna lo street price del prodotto, spesso oggetto di promozioni online, è comunque condannato ad abbassarsi con il calare dell’interesse dell’utenza che vorrà spostarsi sul modello più recente e con l’arrivo dei modelli usati sui marketplace di tutto il mondo.