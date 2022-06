Articolo in aggiornamento…

Insieme ad iOS 16, sul palco del WWDC 2022 ha fatto la sua comparsa iPadOS 16, il sistema operativo di Apple pensato specificamente per i suoi tablet. Scopriamo insieme tutte le novità che arriveranno presto a bordo degli iPad compatibili.

iPadOS 16 punta a rendere ancora superiore la versatilità che contraddistingue l’iPad, combinando caratteristiche proprie di MacOS con le feature più amate del sistema operativo mobile della casa di Cupertino.

iPadOS 16: produttività

Collaboration

Da oggi potrete attivare una Collaborazione con il resto del vostro team: con un semplice tap dal vostro iPad. I documenti sono connessi alle conversazioni di Messaggi e condivisi tra diverse persone, che possono poi comunicare tra di loro anche tramite FaceTime.

Con Collaboration le persone invitate potranno avere accesso alle schede aperte di Safari e molto altro, così da restare sempre in pari con i vostri progetti. Questa funzionalità è compatibile con applicazioni come Note e KeyNote, con un API dedicato per gli sviluppatori.

Freeform

Prima della fine dell’anno è prevista l’uscita di Freeform, una board in cui lavorare e collaborare all’interno delle chiamate FaceTime. Si tratta di una lavagna virtuale flessibile che si sintonizza automaticamente. Lo spazio è infinito: ingrandite o restringete il campo con un semplice pinch!

Freeform unirà tra di loro tutti i tipi di file che potete utilizzare su iPad: audio, foto, PDF e link Web, con la possibilità di visualizzare anteprime in alta definizione.

Freeform arriverà nella seconda metà dell’anno su iPadOS, iOS e MacOS.

Gaming

Aggiornamenti in arrivo per il gaming su iPad grazie a Metal 3, che porta su iPad molte delle novità già viste su MacOS, tra cui un API dedicato al download in background.

Si aggiorna anche GameCenter con funzionalità collaborative nel profilo. Grazie a SharePlay potrete nei prossimi mesi condividere una sessione di gioco con i vostri amici.

iPadOS 16: applicazioni

Le applicazioni di iPad si fanno sempre più desktop: con iPadOS 16 prosegue l’ottimizzazione per gli schermi più grandi, con miglioramenti in ogni aspetto. Arrivano aggiornamenti di produttività e attesissime aggiunte all’app Files, insieme alla possibilità di cercare parole nella pagina in-line. Le toolbar ora sono personalizzabili.

Arriva Reference Mode per i professionisti, che garantisce una taratura del colore a livello professionale a chi usa iPad Pro per lavoro, sia che lo usino come schermo principale che in combinazione con un Mac usando Sidecar.

App per M1

I possessori di iPad Air e iPad Pro con chip M1 avranno ora accesso a funzionalità esclusive. Una delle caratteristiche è Memory Swap, un grande passo in avanti per l’esperienza utente dei power user.

Arriva anche a bordo di iPadOS 16 Stage Manager, che rivoluziona l’esperienza del multitasking su iPad così come su Mac. Gli utenti potranno ora ridimensionare le finestre e visualizzare la dock, proprio come su computer. Sulla parte sinistra saranno visualizzate le applicazioni aperte.

Questo nuovo layout permetterà ai possessori di iPad M1 di creare combinazioni tra tre o addirittura quattro finestre: si tratta di feature mai viste finora su un tablet, per un multitasking ancora più efficiente. Migliora anche la continuità con Mac se si utilizza iPad come secondo schermo.

Quando arriverà iPadOS 16?

iPadOS 16 è ora disponibile come Developer Beta, mentre la beta pubblica arriverà il mese prossimo. La versione stabile è invece attesa per questo autunno.