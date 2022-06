Apple, durante la WWDC 2022, ha presentato il nuovo watchOS 9. Il sistema operativo della società di Cupertino è sempre più incentrato sulla personalizzazione, sul monitoraggio della salute ed è cucito addosso ai dispositivi indossabili.

Si parte con un piccolo rinnovamento: 4 nuove watchface, due delle quali strizzano l’occhio allo spazio e nominate Lunar e Astronomy. Le altre due sono Playtime, raffigurante un’opera d’arte dinamica e Metropolitan, che cambia il suo stile non appena si ruota la corona. Le notifiche ricevono una nuova veste, con la possibilità di visualizzarle e leggerle a colpo d’occhio grazie al richiamo dell’attenzione.

Novità anche per le complicazioni che si aprono ad una più ampia personalizzazione. Ad esempio, sarà possibile avere nello stesso quadrante più informazioni e grazie a Focus si potrà avviare automaticamente una determinata azione quando se ne effettua un’altra

Non appena istallerete watchOS 9 avrete a disposizione la nuova versione di Workout. L’applicazione per il fitness di Apple offre nuove opportunità di allenamento con metriche avanzate, programmi di esercizi ispirati da atleti professionisti e una maggiore traccia del proprio esercizio fisico. Introdotte inoltre le zone di frequenza cardiaca che saranno personalizzabili o calcolati seguendo i dati di allenamento.

Apple non trascura il riposo che passa ovviamente dal sonno e dal suo studio. Con watchOS 9 monitorare questo aspetto è più accurato e avanzato. Ora inoltre sarà possibile monitorare le fasi del sonno.

Questo algoritmo interpella intelligentemente l’accelerometro e il sensore della frequenza cardiaca, in modo tale da rilevare se chi sta dormendo è in stato REM, sonno o sonno profondo. Tutti questi dati saranno resi disponibili sull’applicazione sonno e saranno consultabili con l’obiettivo di migliorare il proprio riposo.

watchOS 9 si accorge se un utente possiede la fibrillazione atriale che è una delle maggiori cause per quanto riguarda gli ictus. Si riceverà un avviso qualora si verificasse e, oltretutto, verrà visualizzato un report in PDF che sarà possibile condividere con medici e operatori sanitari.

Infine, watchOS 9, aggiunge queste nuove funzioni:

L’App Home allarga le sue potenzialità e rende possibile invitare altri membri a controllare i dispositivi connessi;

Con le azioni rapide si può abilitare un gesto a diverse azioni come rispondere e interrompere una chiamata, comandare riproduzione di audio e video, etc;

Tramite Apple Watch Mirroring si può comandare da remoto lo smartwatch abbinato al proprio iPhone;

Con Cardio Recovery si può avere un indicatore della salute cardiovascolare con dettagli su tempi di recupero e intensità dell’allenamento;

Quando arriva watchOS 9 e quali sono i modelli compatibili?

La beta di watchOS 9 è disponibile per i membri dell’Apple Developer Program su developer.apple.com a partire da questo momento. Una versione beta pubblica sarà disponibile il prossimo mese su beta.apple.com.

watchOS 9 sarà disponibile gratuitamente in autunno per Apple Watch Series 4 e versioni successive abbinato a iPhone 8 o versioni successive e iPhone SE (seconda generazione) o versioni successive, con iOS 16.