Nuovo lunedì, nuova carrellata di app della settimana! Anche oggi vi presentiamo una selezione delle migliori app comparse di recente sul Google Play Store per aiutarvi a scegliere esattamente l’app o il gioco che fa per voi e in generale per fornirvi un quadro più o meno esaustivo delle ultime “tendenze” in fatto di applicazioni.

Come sempre, nei paragrafi che seguono, troverete una serie di app nuove/degne di nota realizzate “su misura” per alcuni modelli di smartphone o smartwatch (è il caso delle due app sviluppate da Samsung e OnePlus), ma anche app rivolte a un’utenza più generalista e che si adattano perfettamente a tutte le categorie di device, da quelli più costosi fino ai modelli entry-level. Per ogni app sarà presente l’indicazione sull’eventuale costo e sulla presenza di annunci al suo interno, oltre a screenshot e video che vi permetteranno di farvi un’idea più completa sull’interfaccia e sul funzionamento prima dell’eventuale download.

Symfonium: Music player & cast (accesso in anteprima)

Symfonium è un lettore musicale “premium” che consente di raggruppare tutta la tua musica in un unico posto. Quest’app supporta una miriade di provider di contenuti multimediali che è possibile combinare creando una raccolta di brani centralizzata all’interno dell’app stessa. Inoltre, Symfonium consente di riprodurre la propria musica su qualsiasi lettore supportato tramite Chromecast, UPnP, DLNA e Kodi.

Costo: gratis / nessun annuncio / contiene acquisti in-app

Ridimensiona immagine – Ridimensiona foto

Chi non si è mai trovato a dover ridimensionare un’immagine o una foto appena scattata per adattarla a una grafica oppure per inserirla sul proprio sito Web? Bene, Ridimensiona immagine – Ridimensiona foto fa esattamente quello che suggerisce il suo nome e lo fa in maniera abbastanza rapida, integrando una funzionalità per ridimensionare più file in contemporanea. Ovviamente, per “ridimensionare” s’intende sia “ritagliare” che “comprimere”, ossia abbassare la risoluzione (e quindi il peso) di un’immagine troppo grande fino al 90%.

Costo: 1,49 USD / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

OnePlus Shelf (accesso in anteprima)

Novità: l’app OnePlus Shelf (in italiano Scaffale OnePlus) è finalmente approdata sul Google Play Store. I possessori dei dispositivi OnePlus la identificheranno come parte integrante dell’interfaccia dei loro smartphone, un crocevia di scorciatoie che ne semplificano l’utilizzo e che lo rendono in parte simile a un iPhone (il pannello dei widget, almeno, ricorda vagamente quello di iOS).

Comunque sia, ora che l’app è nello Store, gli utenti non dovranno più preoccuparsi di accedere alla sezione dedicata alle app di sistema per eseguire gli aggiornamenti (il download e l’installazione delle nuove versioni avverrà in automatico, se abbiamo attiva questa opzione).

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app

Brickize: Brick Wallpapers

I fan dei mattoncini Lego apprezzeranno sicuramente quest’app “giocattolosa” che trasforma le vostre immagini non in semplici wallpaper (lett. “carta da parati”), ma in veri e propri wall-brick, ossia “muri di mattoni”. Usarla è facilissimo: basta caricare un’immagine, selezionare la dimensione dei mattoncini e generare il “wall-brick” premendo sul pulsante apposito.

Costo: gratis / nessuna pubblicità / nessun acquisto in-app

Bussola Samsung

Chiudiamo la nostra carrellata con un’app per smartwatch e in particolare per i Galaxy Watch 4. Pare che con uno degli ultimi aggiornamenti l’app Bussola si sia rotta (diversi utenti nelle recensioni lamentano problemi con l’indicazione dell’altitudine e della pressione atmosferica), ma in teoria con l’update del 5 aprile questi bug dovrebbero essere stati risolti. Normalmente, l’app Bussola Samsung è molto utile durante le attività all’aperto come escursionismo e campeggio, permettendo di individuare i punti cardinali e fornendo altre info essenziali come indirizzo corrente, altitudine, pressione e latitudine/longitudine.

Costo: gratis / nessuna pubblicità / nessun acquisto in-app