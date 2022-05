Nuova settimana, nuove app della settimana! Eccoci pronti a stilare la classifica delle 5 app migliori dell’ultimo periodo in base a utilità, originalità e facilità di utilizzo, i tre criteri fondamentali da considerare quando si va alla ricerca di nuove applicazioni interessanti.

I titoli che riportiamo nella top 5 di questa settimana comprendono alcuni strumenti molto semplici (vedi il Registratore di Motorola, segnalato comunque come nuova uscita) e altre app più inedite come Mind Leak.

Tra queste, quasi tutte sono gratuite e possono essere scaricate su qualsiasi modello di smartphone, dagli entry-level ai top di gamma: pronti a scoprire la vostra prossima app preferita?

Mind Leak – Use Apps Less!

Non si tratta di un’uscita recentissima, ma la segnaliamo comunque perché in questi mesi non ha avuto (forse) il riscontro che meritava. Mind Leak è semplicemente un’app… per usare meno le app. Proprio così: l’utility in questione funziona più o meno come Tempo di utilizzo di iOS e Benessere digitale di Google, ma la cosa curiosa è che Mind Leak ti invia dei promemoria personalizzati quando fissi per troppo tempo lo schermo. I promemoria possono consistere in dei meme molto simpatici oppure nel pop-up della fotocamera che inquadra te stesso in tempo reale mentre fai scroll senza una meta su Instagram/TikTok: insomma, è un buon modo per prendere consapevolezza del tempo che perdiamo sui vari social (e non solo).

Costo: gratis / nessun annuncio / contiene acquisti in-app

Gallery Slideshow

Le app dello sviluppatore indipendente Yogesh Dama sono ormai una costante, nelle nostre top 5 settimanali. Quest’ultima – Gallery Slideshow – è in realtà un’app abbastanza semplice che ti permette di trasformare il tuo vecchio smartphone/tablet in un vero e proprio portafoto digitale. Non mancano alcune opzioni per personalizzare lo slideshow, che può essere riprodotto con una musica nel background, con l’orologio in sovrimpressione ecc.

Costo: 1,49 USD / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

Clipt – Copy & Paste Across Devices

Clipt – Copy & Paste Accross Devices permette di replicare su Android e in particolare sui telefoni OnePlus l’esperienza di copia-incolla cross-device offerta dai dispositivi Apple. Come? Molto semplice: Clipt si basa sul tuo spazio di archiviazione preferito (ad es., Drive) e in questo modo ti aiuta a ritrovare non soltanto i testi che hai copiato, ma addirittura anche le immagini (il che è molto utile se passi continuamente dal cellulare al PC).

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

Slime Labs 2

Slime Labs 2 è il gioco adatto agli appassionati dei videogiochi a piattaforme (vedi Super Mario), degli slime e soprattutto della fisica. Il protagonista, per l’appunto, è uno slime che fa le veci di Mario e che si allunga e si modella man mano che sale, scende e in generale affronta le varie sfide disseminate lungo il percorso.

Il “2” nel titolo sta a indicare che si tratta della seconda versione di Slime Labs, un videogioco abbastanza popolare sia su Android che su iOS.

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app

Registratore

Chiudiamo con un’app disponibile in esclusiva per i dispositivi Motorola. Il noto produttore statunitense ha appena rilasciato la propria versione del recorder/registratore, che probabilmente troveremo pre-installata su tutti i telefoni Motorola di nuova generazione. La grafica, di per sé, è molto essenziale e il registratore fa quello che promette: un’app senza infamia e senza lode, ma certamente utile se sul vostro Motorola sentivate la mancanza di questa utility.

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app