Google fa sul serio, porta in tribunale chi pubblica app truffaldine sul Play Store

Nel tentativo di difendere l'integrità della sua piattaforma, Google ha deciso di affrontare direttamente i crypto scammer che hanno abusato del suo Play Store. Due presunti truffatori, sviluppatori di app con base in Cina e Hong Kong, sono stati querelati da Google per aver offerto app di trading di criptovalute fraudolente e piattaforme di investimento fasulle che hanno semplicemente sottratto denaro agli utenti.

Questi truffatori, secondo quanto affermato da Google, avrebbero caricato 87 diverse app fraudolente per portare avanti i loro inganni, attirando più di 100.000 persone che le hanno scaricate. Google afferma che gli utenti hanno perso somme che vanno dai $100 fino a decine di migliaia di dollari ciascuno, basandosi sulle segnalazioni degli stessi utenti. Le app caricate dai due e dai loro associati senza nome sono state utilizzate in versioni della truffa almeno dal 2019, secondo quanto affermato da Google.

Questo è un passo importante che Google ha deciso di intraprendere, essendo la prima azienda del suo genere a intraprendere un'azione legale di questo tipo. Già una volta che ha stabilito che le app erano fraudolente, Google le ha rimosse dal Play Store. "Questa azione legale è un passo critico per rendere questi cattivi attori responsabili e inviare un messaggio chiaro che perseguiremo aggressivamente coloro che cercano di approfittare dei nostri utenti" ha dichiarato Halimah DeLaine Prado, il legale generale di Google. Google sostiene di essere stata danneggiata dallo schema poiché minaccia l'integrità del suo negozio di app e ha deviato risorse per individuare e interrompere l'operazione. L'azienda sostiene di aver subito danni economici di oltre $75.000 investigando sulla frode.

Secondo la denuncia di Google, ecco come funzionava presuntamente la truffa: gli sviluppatori creavano app fake di scambio e investimento di criptovalute, rappresentandole al Play Store come app di investimento legittime e affermando falsamente dettagli come la loro posizione per poterle caricare. Successivamente, i presunti truffatori o i loro associati avrebbero attirato gli utenti sulle piattaforme attraverso una miscela di messaggi di truffa sentimentali e video su YouTube.

Una volta che gli utenti erano sulle app, gli sviluppatori facevano sembrare le piattaforme convincenti mostrando un saldo e rendimenti sugli investimenti, secondo quanto afferma Google. L'unico problema: gli utenti non potevano prelevare i loro soldi. A volte, le app permettevano loro di prelevare piccole somme di denaro, secondo Google, oppure richiedevano una commissione o un saldo minimo per effettuare un prelievo, truffando alla fine alcuni utenti di ancora più soldi.

Google accusa gli sviluppatori di violare i suoi termini di servizio e la legge federale Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act. Chiede al tribunale di impedire loro di commettere ulteriori frodi e di concedere a Google un importo non specificato a titolo di danni.

Questa azione di Google mette in luce la crescente complessità delle truffe online e la necessità per gli utenti di fare attenzione. È essenziale essere consapevoli delle pratiche fraudolente e di adottare un sano scetticismo quando si tratta di investimenti online. Inoltre, le piattaforme come Google devono assumersi la responsabilità di proteggere attivamente i propri utenti da tali minacce, eliminando le app fraudolente e perseguendo legalmente coloro che cercano di trarre vantaggio dalla loro base di utenti.