Nel panorama sempre più affollato degli accessori per il mobile gaming, la società 8BitDo ha sorpreso i presenti al CES 2026 con un concept decisamente fuori dagli schemi. L'azienda specializzata in periferiche da gioco ha svelato attraverso i social media un nuovo controller per smartphone che sfida le convenzioni del settore, progettato specificamente per chi gioca in modalità verticale. Si tratta del FlipPad, un dispositivo che promette di rivoluzionare l'esperienza di gioco su dispositivi mobili con un approccio innovativo alla configurazione tradizionale.

Il produttore, noto agli appassionati per le sue reinterpretazioni in chiave moderna dei controller vintage, ha diffuso un breve video di presentazione che mostra il funzionamento del nuovo gadget. Il dispositivo si collega allo smartphone tramite connessione USB-C e, attraverso un meccanismo a cerniera, si ribalta verso l'alto per adagiarsi piatto contro la parte inferiore dello schermo del telefono. Una soluzione ingegnosa che permette di mantenere l'orientamento verticale del display, molto utilizzato soprattutto per determinati generi di giochi mobile.

La configurazione dei comandi visibile nel rendering include una croce direzionale classica, i caratteristici pulsanti ABXY in colorazione viola, i tasti select e start, oltre a sei pulsanti aggiuntivi di cui non è stata ancora specificata la funzione. L'annuncio ufficiale è previsto per il Consumer Electronics Show di questa settimana, dove verranno svelati ulteriori dettagli tecnici e caratteristiche del prodotto.

Il FlipPad sarà disponibile nell'estate del 2026

Un elemento particolarmente interessante riguarda la compatibilità ufficiale con l'ecosistema Apple, come sottolineato dall'azienda nel comunicato. Il FlipPad supporterà sia dispositivi iOS che Android, posizionandosi come soluzione universale per i giocatori mobile indipendentemente dalla piattaforma scelta. Questo tipo di supporto certificato da Cupertino rappresenta un valore aggiunto significativo, considerando le restrizioni tipicamente applicate agli accessori di terze parti nell'ambiente Apple.

L'uscita sul mercato è programmata per l'estate del 2026, lasciando ai potenziali acquirenti un'attesa piuttosto lunga prima di poter mettere le mani sul dispositivo. Nel frattempo, 8BitDo continua a consolidare la propria reputazione nel settore delle periferiche gaming, forte di un catalogo che spazia dalle riedizioni nostalgiche ai prodotti di fascia alta.

Il portfolio dell'azienda include infatti controller ispirati ai classici del passato come la collezione NES40, realizzata per celebrare il quarantesimo anniversario della console Nintendo Entertainment System. Accanto a questi, la gamma comprende controller arcade, il modello "Pro" compatibile con Switch, PC, SteamOS e dispositivi mobile, e numerose altre soluzioni che hanno conquistato gli estimatori di periferiche alternative. Con il FlipPad, 8BitDo tenta ora di conquistare una nicchia di mercato finora poco esplorata, quella dei giocatori che preferiscono l'orientamento verticale dello smartphone durante le sessioni di gioco.