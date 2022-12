Se stavate aspettando la giusta occasione per regalarvi i più recenti e performanti auricolari Apple, o per acquistarli come regalo di Natale per un vostro caro, ora non avete davvero alcuna scusa. Gli AirPods Pro di seconda generazione sono disponibili al prezzo più basso di sempre da Esselunga, uno sconto da non farsi sfuggire!

Gli AirPods Pro 2 sono stati annunciati da Apple durante l’evento “Far Out” in cui hanno debuttato anche le serie di smartphone iPhone 14 e iPhone 14 Pro, sono quindi disponibili sul mercato da davvero pochissimo tempo. Questo non ha fermato Esselunga che ha deciso di scontare le nuovissime cuffiette Apple al prezzo più basso di sempre: soli 219,00 euro invece che i 299,00 euro del catalogo ufficiale dell’azienda di Cupertino.

Ricordiamo che le AirPods Pro 2022 migliorano praticamente in ogni aspetto se confrontate con il modello di prima generazione. La cancellazione del rumore riesce ora a sopprimere suoni ancora più forti mentre è in grado allo stesso tempo di filtrare automaticamente i rumori improvvisi quando si utilizza la modalità trasparenza. Nonostante un design che è rimasto pressoché invariato, un nuovo strato capacitivo permette un controllo ancora più dettagliato dei comandi sulla stecca, grazie a un semplice swipe.

La nuova custodia di ricarica supporta il servizio Find My con chip Apple U1 per una localizzazione ancora più precisa ed è fornita di uno speaker integrato in grado di emettere un suono nel caso in cui l’utente perdesse le sue AirPods Pro 2. Inoltre, ogni singola AirPod può emettere individualmente un suono per farsi trovare in caso di smarrimento. Le AirPods Pro 2 sono compatibili con il cavo Lightning e con la ricarica MagSafe, in aggiunta alla ricarica wireless Qi, compresa la base di ricarica di Apple Watch!

Arrivano anche in dotazione con gommini di diverse misure per adattarsi alle vostre orecchie e un laccetto in tessuto che vi permette di agganciarle ad una borsa oppure uno zaino ed averle sempre con voi.

Per scoprire quali punti vendita Esselunga propongono le AirPods Pro 2 a prezzo scontato vi basterà recarvi nella pagina dedicata all’offerta. Nel caso non sia per voi possibile recarvi fisicamente in un negozio della catena per acquistare gli auricolari, ricordiamo che anche molti altri rivenditori li propongono con spedizione, in modo da non dover nemmeno uscire di casa!